Spice-Girls-Reunion könnte Krise um Victoria Beckham retten

Mel B (50) sorgt mit einer kleinen Geste im Netz für große Aufregung bei Spice-Girls-Fans: Die Sängerin hat auf Instagram einen Clip mit "Gefällt mir" markiert, in dem eine Reunion der legendären Girlgroup gefordert wird – inklusive kompletter Rückkehr von Victoria Beckham (51). In dem Ausschnitt aus dem Podcast "Shouldn't Laugh But…" erklärt Comedian Laura Smyth, nur ein Comeback aller fünf Spice Girls könne Victoria nach dem aktuellen PR-Wirbel rund um Sohn Brooklyn (26) wieder ins rechte Licht rücken. Viele sehen in Mel B.s Like ein deutliches Signal und träumen lautstark von einem neuen Album, einer großen Tour und einer echten 30-Jahre-Feier der Band.

In der Podcast-Folge erklärte Laura Smyth: "Es gibt nur einen Weg, wie du aus diesem PR-Desaster herauskommst. Drei Worte. Spice Girls Reunion." Die Gastgeberin forderte explizit: "Ich will nicht vier von ihnen. Ich will alle fünf." Kurz danach tauchte das vielbeachtete Herz von Mel B. unter dem zugehörigen Social-Clip auf – für viele das erhoffte Signal. In den Kommentaren überboten sich Fans mit Wünschen: "Wir brauchen alle fünf für die Power des SPICE", schrieb etwa ein Nutzer.

Dass der Funke für eine Wiedervereinigung weiter glimmt, liegt auch an Mel C. (52), die öffentlich ihren Stolz auf die gemeinsame Ära der Band zeigte und davon schwärmte, das Erbe der Spice Girls zu feiern. Parallel fand sich "Posh Spice" Victoria, die inzwischen als Designerin agiert, mit ihrem alten Solo-Track "Not Such An Innocent Girl" an der Spitze der iTunes-Charts. Eine Fanaktion, die dazu aufrief, "die nationale Tragödie zu beheben, dass Victoria das einzige Spice Girl ohne Solo-Nummer-1 ist", trug ihren alten Song an die Spitze der Liste. Hintergrund des plötzlichen Chart-Schubs sind die hitzigen Vorwürfe, die Brooklyn Anfang der Woche in einem langen Instagram-Statement gegen seine Eltern erhoben hatte.

