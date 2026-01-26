Das mag Alina Merkau an ihrem Körper "überhaupt nicht"

Alina Merkau (39) gewährt ihren Followern einen selten offenen Blick auf Selbstzweifel – und trifft damit einen Nerv. In einer Instagram-Story verriet sie, was sie an sich "überhaupt nicht" mag: ihre Hände. Alina wünscht sie sich kleiner, ohne sichtbare Adern, und gesteht, aus Nervosität gern an den Nägeln zu knibbeln. Deshalb trägt sie seit Jahren naturfarbenen Shellac. Das verriet die Moderatorin am Mittwoch in einem Post, in dem sie fünf Dinge über sich teilte, die fast niemand weiß – ganz nahbar, ganz direkt, und mit einem klaren Thema: Selbstliebe trotz Makel.

Neben ihren Händen sprach Alina auch über andere Eigenheiten, die sie begleiten. Sie bezeichnet sich als extrem wählerisch beim Essen, ekelt sich schnell und meidet alles, was aus dem Meer kommt. Humor hat sie dabei allemal – denn das nerve nicht nur andere, sondern auch sie selbst, schrieb sie. Sie erzählte, 2018 einen Bootsführerschein gemacht zu haben, seitdem aber nie wieder selbst gefahren zu sein. Dazu wurde sie mit 28 von einem akuten Bandscheibenvorfall ausgebremst, fand über Pilates den Weg zurück in die Balance und konnte so eine Operation vermeiden. Auch ein intimer Moment aus ihrem Privatleben war Teil der Liste: Ihren Heiratsantrag bekam sie 2018 – nach einem schönen Moment "zu dritt", Tochter Rosa war dabei – und wurde anschließend von Familie und Freunden mit einem traumhaften Wochenende überrascht.

Heute lebt Alina mit ihrer Familie auf Ibiza und genießt die sonnige Insel in vollen Zügen. Im August vergangenen Jahres wagte sie den Schritt und zog gemeinsam mit ihrem Mann Rael und den Kindern Rosa und Carlo nach Spanien, jedoch zunächst nur für ein Jahr. Alina teilt häufig Eindrücke aus ihrem Alltag und strahlt Lebensfreude aus. Trotz ihrer Bedenken und Unsicherheiten, die sie offen mit ihren Fans teilt, zeigt sie, dass Selbstliebe ein Prozess ist, den man jeden Tag neu meistern kann.

Getty Images Alina Merkau bei den New Body Awards

Instagram / alinamerkau Alina Merkau, Moderatorin

Instagram / alinamerkau Alina Merkau mit ihrem Mann, August 2025

