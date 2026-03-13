Prost! Prinz William & Kate liefern sich ein Bierzapf-Duell

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben sich einen außergewöhnlichen Tag in London gegönnt – mit jeder Menge Zapfhahn-Action für ihn und alkoholfreien Alternativen für sie. Auf der berühmten Bermondsey Beer Mile machten die beiden zunächst im Fabal Beerhall Halt, wo sie mit Brauerei-Chefin Hannah Rhodes über Craftbier ins Gespräch kamen. Als Kate eingeladen wurde, Bier und Cider zu verkosten, lehnte sie freundlich ab und erklärte laut Daily Mail: "Seit meiner Diagnose habe ich nicht viel Alkohol getrunken." Stattdessen bekam die Prinzessin einen Softdrink serviert – und schob das Probieren der verschiedenen Sorten charmant an William weiter.

Der Thronfolger ließ sich nicht lange bitten und kostete gut gelaunt mehrere Biere und Cider, darunter Kreationen der Marke Hiver, bei denen Honig statt Zucker für die Fermentation genutzt wird. Für Kate gab es passend dazu eine süße Alternative: Sie tunkte einen Holzstab in ein Honigglas und fachsimpelte mit den Brauern über verschiedene Aromen. "Wenn man den Honig früh im Sommer erntet, schmeckt er ganz anders", erklärte sie laut dem Bericht und zeigte damit einmal mehr, wie vertraut sie mit ihrem Hobby als Hobbyimkerin in Anmer Hall ist. William scherzte dabei über seine Frau: "Sie weiß eine Menge über Bienen. Passen Sie auf, was Sie sagen, sonst werden Sie korrigiert." Zuvor hatten die Royals in der Southwark Brewing Company bereits beim Brauprozess geholfen, Hopfen in den Kessel geworfen, am Sudkessel gerührt und sich sogar ein kleines Zapfduell geliefert – der Brauereichef lobte anschließend, die beiden dürften gerne für eine Schicht wiederkommen.

Nach dem beerigen Abstecher ging es weiter zum Borough Market, wo William und Kate ihre praktische Ader zeigten. Auf dem historischen Foodmarket schnitten sie am Stand der Trethowan Brothers Käse, probierten Cheddar und Caerphilly und nahmen Käse und Chutney als Wegzehrung mit. Bei der sozialen Initiative Change Please ließ sich Kate zeigen, wie man Bohnen mahlt und Kaffee zubereitet – am Ende reichte sie William stolz einen Becher mit den Worten: "William, ich habe dir einen Kaffee gemacht!"

Später schlüpfte das Paar bei Humble Crumble in Schürzen und servierte Crumble mit Custard und Toppings an überraschte Marktbesucher. Der Tag endete auf der Themse bei der RNLI Tower Lifeboat Station, wo sie mit Rettungskräften sprachen, Kuchen verteilten und sich Zeit für Selfies mit Fans nahmen – ein seltener Mix aus royaler Pflichtrunde, Marktbesuch wie bei jedem anderen Paar und kleinen privaten Momenten, in denen vor allem die vertraute, spielerische Dynamik zwischen William und Kate sichtbar wurde.

Imago Prinz William und Prinzessin Kate besuchen die Southwark Brewing Company in Bermondsey

Imago Prinzessin Kate besucht die Southwark Brewing Company in Bermondsey

Imago Prinzessin Kate und Prinz William besuchen den Borough Market in London

Imago Prinzessin Kate besucht am 12. März 2026 den Borough Market in London