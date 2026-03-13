Mann verplapperte sich: Gülcan Kamps weiß das Babygeschlecht

Gülcan Kamps (43) hatte sich eigentlich vorgenommen, das Geschlecht ihres zweiten Kindes erst im Kreißsaal bei der Geburt zu erfahren. Doch diese Überraschung wurde ihr von ihrem Ehemann Sebastian Kamps ungewollt vermasselt. Wie die Moderatorin jetzt auf Instagram berichtete, hatte ihre Ärztin die Information über das Babygeschlecht in einen Briefumschlag gepackt, den sie anschließend ihrem Mann übergab – denn er wollte das Geschlecht unbedingt vorab wissen. Während eines Gesprächs zwischen den beiden verplapperte sich Sebastian allerdings und verriet dadurch, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Die 43-Jährige konnte es somit nicht mehr überhören.

Auf Social Media erklärte Gülcan ihren Fans die Situation mit einem "Spoileralarm". "Jetzt weiß ich es aber ganz klar und ich kann sagen, dass ich das Geräusch meines Mannes damals richtig gedeutet habe", schrieb sie. Tatsächlich scheint sich für sie auch ein kleiner Wunsch zu erfüllen, den sie bezüglich des Geschlechts gehegt hatte. "Mein klitzekleiner Miniwunsch, was das Geschlecht betrifft, wird erfüllt", verriet sie weiter. Allerdings möchte sie sich bis zur Geburt im Sommer nicht vollständig darauf verlassen, denn schließlich seien auch schon andere Eltern trotz Tests und Ultraschall vom tatsächlichen Geschlecht überrascht worden.

Immer wieder nimmt Gülcan ihre Community bei ihrer Schwangerschaft mit – allerdings mit Bedacht. Vor einigen Wochen hatte die Moderatorin auf Instagram über eine wahre Gesundheitsodyssee berichtet. Ein Sturz im heimischen Bad brachte sie damals ordentlich aus der Fassung. "Nach dem Sturz habe ich am ganzen Körper gezittert. Ich denke vor Schreck", erzählte sie ihren Fans. Obwohl sie den Vorfall zunächst herunterspielen wollte, war am Ende doch die Sorge ums Baby größer. Ihr Rat an andere Mütter lautete damals: "Also Mamis, falls ihr stürzt oder euch ganz unglücklich stößt – geht lieber zu einem kurzen Arztcheck. Man muss nämlich alles checken, auch ob irgendwo in Kindesnähe ein Hämatom entstanden ist." Die kurze Unsicherheit wich zum Glück der Erleichterung, als nach ärztlicher Untersuchung klar wurde, dass sowohl Gülcan als auch das ungeborene Baby wohlauf waren.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, März 2026

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2025