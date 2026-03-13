Nach Shitstorm: Hat Timothée Chalamet einen Oscar verspielt?

Timothée Chalamet (30) hat für seine kontroversen Aussagen über Oper und Ballett massive Kritik einstecken müssen – und nun könnte sogar seine Chance auf einen Oscar auf dem Spiel stehen. In einem Gespräch mit Matthew McConaughey (56) an der University of Texas, das unter anderem von Variety veröffentlicht wurde, sprach der Schauspieler eigentlich über die Zukunft des Kinos. Doch dann zog Timothée einen provokanten Vergleich zu anderen Bühnenkünsten: Er wolle nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten, in denen es darum gehe, etwas am Leben zu halten, "obwohl es niemanden mehr interessiert". Noch während des Talks versuchte der "Marty Supreme"-Star, seine Worte mit einem Scherz zu relativieren – doch da kochten die Emotionen im Netz längst hoch. Fans spekulieren nun, ob sich Timothée mit seinem Hochmut selbst um einen heiß ersehnten Oscar gebracht haben könnte.

Vor allem aus der Kunst- und Kulturszene hagelte es jede Menge Kritik. Renommierte Häuser wie das Royal Opera House in London distanzierten sich laut Gala von der abfälligen Bemerkung, während sich in den sozialen Medien empörte Kommentare von Opern- und Ballettfans sammelten. Rapperin Doja Cat (30) meldete sich in einem TikTok-Clip zu Wort und erinnerte an die lange Tradition der Bühnenkünste: "Die Oper ist 400 Jahre alt. Das Ballett ist 500 Jahre alt. Ein gewisser Timothée Chalamet hatte die Frechheit, vor laufender Kamera zu sagen, dass sich niemand dafür interessiert." Daraufhin forderte sie den Schauspieler auf, "die Klappe" zu halten und sich besser zu informieren. Auch Whoopi Goldberg (70) machte ihrem Ärger Luft: "Du kommst aus einer Tanzfamilie, daher fühlt es sich nicht gut an, wenn du dich über die Kunstform eines anderen lustig machst", betonte die Moderatorin und legte nach: "Sei vorsichtig, Junge."

Timothée galt nach dem Jahreswechsel noch als einer der Favoriten auf die begehrte Auszeichnung als bester Hauptdarsteller für seine Rolle im Film "Marty Supreme". Für seine Leistung hatte er bereits einen Critics' Choice Award und einen Golden Globe gewonnen. Ob die Opern-Kontroverse nun tatsächlich Timothées Chancen auf den Oscar ruiniert hat, bleibt jedoch noch abzuwarten. Oscar-Experte Michael Schulman gab gegenüber der BBC zu bedenken, dass die Aufregung möglicherweise nur ein Zeichen dafür sei, "dass die Oscar-Saison schon zu lange gedauert hat". Er hält sowohl einen Sieg als auch eine Niederlage für Timothée weiterhin für möglich.

Getty Images Timothée Chalamet beim "Marty Supreme" Bafta Screening in Los Angeles

Getty Images Doja Cat, Musikerin

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026