"Promis unter Palmen": Edith Stehfest erklärt Knutschflecken

Bei "Promis unter Palmen" sorgt Edith Stehfest (30) für Aufsehen, als sie nach einer Auszeit in die Show zurückkehrt. Nach dem freiwilligen Ausstieg von Anouschka Renzi (61) kommt die Schauspielerin wieder ins Format – doch ihre Rückkehr verläuft alles andere als unauffällig. Ihr Noch-Ehemann Eric Stehfest (36) bemerkt sofort einen deutlichen Knutschfleck an ihrem Hals, der ihm direkt ins Auge fällt. Was in der Zeit ihrer Abwesenheit passiert ist und woher die auffälligen Flecke stammen, beschäftigt offenbar nicht nur Eric, sondern auch die Zuschauer der Realityshow.

In einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube äußert sich Edith nun ausführlich zu den Knutschflecken und erklärt, dass diese keineswegs zufällig entstanden sind. "Der Knutschfleck war für 1. Ich mache, was ich will oder auch dieses: Ich bin frei. Ich bin selbstbestimmt in dem, was und wie ich es mache", erklärt die zweifache Mutter. Sie betont, dass die Knutschflecke bewusst von ihr geplant waren und sie sich diese gezielt habe geben lassen – und zwar so, dass man sie auch sehen könne. "So was passiert nicht aus Versehen, ich bin nicht mehr zwölf", stellt Edith klar.

Die Schauspielerin, die jetzt bei OnlyFans ist, nutzt das Interview auch, um über den Druck zu sprechen, dem Frauen in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. "Das habe ich ganz krass gemerkt, dass man sich als Frau so heftigst erklären muss – andauernd. Und alles, was man macht, ist auch nicht gut. Du kannst niemand Neues haben, du darfst das und das und das nicht machen. Man kann an diesem Punkt sowieso nur verlieren, also in der Wahrnehmung vieler anderer Menschen", meint Edith. Mit ihrer provokativen Aktion will sie offenbar ein Zeichen setzen und zeigen, dass sie selbst über ihr Leben und ihren Körper bestimmt.

IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn Eric und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" 2026

IMAGO / STAR-MEDIA Edith Stehfest und Damian Beyert, Februar 2026