Totgeglaubt in "The Rookie": Überraschendes Figuren-Comeback

Die Fans haben sie schon längst abgeschrieben – jetzt steht sie plötzlich vor der Tür: In Staffel 8 von "The Rookie" bekommen Tim Bradford und Lucy Chen überraschenden Besuch von Tims Mutter Joy Bradford. Wie Moviepilot berichtet, ist die neue Folge mit dem Titel "Grand Theft Aircraft" bereits im englischen Original bei WOW zu sehen und sorgt dort für jede Menge Gesprächsstoff. Gespielt wird Joy von Hollywoodstar Sela Ward (69), die in der Copserie erstmals in das turbulente Leben ihres Seriensohns hineinplatzt und das gemeinsame Zuhause von Tim und Lucy ordentlich aufmischt.

Mit Joy holt "The Rookie" eine Figur ins Rampenlicht, über die bislang kaum gesprochen wurde – und genau das macht ihren Auftritt so brisant. Während Tims gewalttätiger Vater und seine Schwester Genny schon länger Teil der Serienhandlung sind, blieb die Mutter jahrelang nur eine Randbemerkung. Tim-Darsteller Eric Winter verriet gegenüber dem US-Portal TVGuide, wie sehr er sich auf die Enthüllung freut: "Ich habe das Gefühl, dass Tim wahrscheinlich eine großartige Beziehung zu seiner Mutter hat, und dass sie sein Fels in der Brandung in der Familie war, der ihn davon abgehalten hat, völlig aus der Bahn zu geraten." Gleichzeitig kündigte er an, dass auch dieser Familienzweig nicht nur harmonische Seiten zeigen wird: "Wir werden jedoch sehen, dass auch mit seiner Mutter nicht alles eitel Sonnenschein war." Besonders spannend: Joy wird nicht nur als Mutter, sondern auch gleich als mögliche Schwiegermutter für Lucy positioniert. Die Originalversion der Folge ist bereits seit dem 27. Februar 2026 bei WOW verfügbar, die deutsche Synchronfassung folgt am 27. März.

Für die Fangemeinde ist Joys Comeback ein echter Schockmoment, denn viele hatten die Figur längst für tot oder zumindest dauerhaft verschwunden gehalten. Auf Reddit diskutieren Zuschauer schon seit rund drei Jahren wild über Tims Familie – ausgelöst durch Details wie das renovierte Elternhaus oder die Story rund um die versteckte Waffe in der Wand. "Ich persönlich bin immer davon ausgegangen, dass sie tot ist. Wie könnte man das Haus reinigen und renovieren oder die ganze Sache mit der Waffe in der Wand erledigen, ohne dass seine Mutter zur Sprache kommt?", wunderte sich ein User dort und bekam viel Zustimmung. Andere vermuteten eher eine tiefe Entfremdung. Jetzt dürfen sich die Fans endlich selbst ein Bild von Joy machen – und darauf, wie die komplexe Mutter-Sohn-Beziehung Tims Privatleben und seine Beziehung zu Lucy in den kommenden Folgen prägen wird.

Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)

Getty Images Sela Ward, Schauspielerin

Getty Images Eric Winter bei der Premiere der zweiten Staffel von "Witches of East End" im Juli 2014

