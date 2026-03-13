Gewusst? Mette-Marit war vor Haakon-Hochzeit in Datingshow

Das norwegische Königshaus steht derzeit unter Druck. Während Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), sich aktuell vor einem Osloer Gericht verantworten muss, sorgt nun ein altes Video für zusätzlichen Wirbel um die Kronprinzessin. Wie die Bild-Zeitung berichtet, nahm Mette-Marit im Herbst 1996 an der norwegischen Dating-Show "Lysthuset" teil. Damals 23 Jahre alt, suchte sie in der Sendung unter rund einhundert Männern nach der großen Liebe. In Video-Standfotos ist zu sehen, wie die heutige Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) im sexy Leoparden-Look vor laufender Kamera flirtete und dabei auch offen über Themen wie Sex sprach.

In der Dating-Show wurde Mette-Marit als abenteuerlustige Blondine mit einer Schwäche für "böse Jungs" vorgestellt – eine Beschreibung, die dem Königshaus heute nicht gerade gelegen kommen dürfte. Am Ende der Sendung schenkte sie einem Kandidaten mit dem Spitznamen "Todestänzer" ihr Herz, doch die TV-Romanze verlief im Sande. Das Brisante: Zu diesem Zeitpunkt war sie offenbar bereits schwanger mit ihrem Sohn Marius. Nur kurze Zeit später lernte sie auf einem Musikfestival ihren heutigen Ehemann Haakon kennen, den sie im Jahr 2001 in einer romantischen Traumhochzeit heiratete.

Seither führt die Kronprinzessin ein Leben, das mit ihrer Vergangenheit kaum vergleichbar ist. Doch die jüngsten Ereignisse werfen einen dunklen Schatten auf das Image der Royals. Neben dem auftauchenden Dating-Show-Video sorgt auch das Erscheinen von Mette-Marits Namen in den kürzlich veröffentlichten Epstein-Dokumenten für Schlagzeilen. Ihre dubiose Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wirft innerhalb des norwegischen Volkes viele Fragen auf. Ob ihr die Verbindung zu Epstein am Ende zum Verhängnis wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Oktober 2024

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Januar 2025