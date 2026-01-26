Deutscher Kultkomiker Gerd Knebel mit 72 Jahren verstorben

Gerd Knebel ist tot. Der Musiker, Comedian und Schauspieler verstarb am Samstag im Alter von 72 Jahren in Südhessen, wie sein Freund und Badesalz-Partner Henni Nachtsheim auf seiner Webseite Henni-Nachtsheim.de bestätigte. In einer gemeinsamen Mitteilung von ihm und Gerds Familie heißt es, der Komiker sei vor über einem Jahr an Krebs erkrankt. "In den letzten Wochen hat sich sein Zustand aber immer schneller verschlechtert und am vergangenen Samstag ist er dann eingeschlafen. Im Kreise seiner liebsten und wichtigsten Menschen, einschließlich mir. Und auch wenn ihr es vielleicht nicht glauben mögt... Er hat uns noch in den letzten Minuten zum Lachen gebracht!", schreibt Henni. Der Künstler, der mit der Band Flatsch in den Achtzigern bekannt wurde und später mit Badesalz ein Millionenpublikum erreichte, hinterlässt zwei Kinder. Für Fans und Weggefährten ist die Nachricht ein Schock – und zugleich ein Abschied von einer Stimme, die Generationen zum Lachen brachte.

Sein Weg an die Spitze der deutschen Comedy begann mit Flatsch, wo Gerd 1983 mit "Heile, Heile" gesellschaftliche Ängste in bissige Zeilen goss. Mit Henni Nachtsheim gründete er später Badesalz – das Duo schrieb TV-Geschichte mit "Och Joh" in der ARD und den "Comedy Stories" bei Sat.1, rockte Festivals wie "Rock am Ring" und stand sogar bei Wetten, dass..? auf der Bühne. Die zweite Platte "Nicht ohne meinen Pappa" kletterte 1991 als erste deutsche Sprechplatte seit 1983 in die Charts, 1998 gab es den Echo. Bis zuletzt blieb der Output hoch: Ende 2024 veröffentlichten Gerd und Henni noch einen Silvester-Song. "Entgegen allen Prognosen hat er aber deutlich länger dagegenhalten können, mittendrin ging es ihm sogar einigermaßen gut. So haben wir z. B. tatsächlich einen 12-teiligen Podcast namens 'Die Badesalz-Story' produziert, der irgendwann in ein paar Monaten auch veröffentlicht wird", verrät Henni zudem.

Neben der Bühne suchte Gerd auch das geschriebene Wort: 2018 legte er mit "Wörld of Drecksäck" nach seinem Solo-Programm ein Buch vor, 2024 folgte der Roman "Freundschaft im Abseits". Privat blieb der Comedian geerdet und ein liebevoller Freund sowie Familienmensch. Henni betont: "Ich kann nur schwer beschreiben, wie ich mich fühle. Denn auch wenn man weiß, dass so eine Krankheit nicht auf Dauer in Schach zu halten ist, ist es trotzdem noch mal anders, wenn es dann so weit ist." Gerds Badesalz-Partner kündigte abschließend an, dass er in nächster Zeit kürzertreten wird, um den schweren Verlust zu verarbeiten.

Imago Comedian Gerd Knebel mit seinem Programm "Wörld of Drecksäck", August 2016

Imago Komiker Henni Nachtsheim und Gerd Knebel, August 2017

Imago Gerd Knebel und Hendrik "Henni" Nachtsheim, Comedian-Duo Badesalz

