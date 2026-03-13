Fettabsaugung bereut: Doja Cat teilt Lipödem-Erkenntnisse

Doja Cat (30) hat ihren Fans in einem sehr persönlichen TikTok-Video tiefe Einblicke in ihre gesundheitlichen Probleme gewährt. Die Sängerin postete mitten in der Nacht ein Video, in dem sie von einer plötzlichen Erkenntnis berichtete. Ihr lebenslanger Kampf mit überschüssigem Gewicht an bestimmten Körperstellen könnte laut ihrer Vermutung durch ein Lipödem verursacht worden sein – eine Erkrankung, bei der sich vermehrt Fett in den Beinen oder Armen ansammelt. Die 30-Jährige erklärte, dass sie vermutlich an Stadium eins oder zwei der Krankheit gelitten habe. Als sie sich Bilder von Betroffenen ansah, dachte sie: "Diese Beine sehen aus wie meine Beine."

Bereits 2023 hatte Doja ihre Follower darüber informiert, dass sie sich aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit ihrem Körper einer Fettabsaugung unterzogen hatte. In ihrem aktuellen Video blickte sie auf diesen Eingriff zurück und erklärte, dass sie ihre Oberschenkel, Hüften und den unteren Rücken behandeln ließ, ihr Po aber unangetastet blieb. Das Ergebnis habe sie jedoch zutiefst bereut. "Mein Po war riesig. Mein Po war so verdammt groß. Und dann hatte ich diese dünnen Oberschenkel", schilderte die Musikerin das Resultat. Sie habe wieder operiert werden müssen, weil sie "viel zu viel Po" gehabt habe. "Es sah aus wie eine Windel. Es sah aus, als hätte ich eine Po-Vergrößerung", berichtete sie. Nach dem zweiten Eingriff habe sie nun überschüssige Haut an ihrem Po, was ihr Unbehagen bereite.

Doja erzählte auch, dass sie schon früher das Gefühl hatte, anders proportioniert zu sein als andere Menschen. Als sie 2018 für ihr Musikvideo "Go to Town" einen Latexanzug bestellte und ihre Maße angab, hätten die Mitarbeiter ungläubig reagiert und gemeint, ihre Angaben könnten nicht stimmen. Die Sängerin gab zu, dass sie sich oft unwohl in ihrem Körper gefühlt habe. Heute trägt Doja nach eigenen Angaben häufig Strumpfhosen auf der Bühne, weil diese "alles zusammenhalten". Die Sängerin ist generell für ihre verrückten Outfits bekannt. Dojas Fazit zu Schönheits-OPs fällt insgesamt nüchtern aus: "Es ist ein schmaler Grat, Fettabsaugung und solche Dinge", warnte sie ihre Fans.

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Getty Images Doja Cat, Musikerin

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Getty Images Doja Cat, Musikerin

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Getty Images Doja Cat