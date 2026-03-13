Steve Martin und Martin Short setzen Tour nach Tod fort

Steve Martin (80) und Martin Short (75) kehren im April auf die Bühne zurück, nachdem sie eine Auszeit nach einem tragischen Verlust genommen hatten. Am 11. April wollen die beiden Comedy-Legenden ihre Zwei-Mann-Show im Johnny Mercer Theatre in Savannah in Georgia präsentieren. Wie eine informierte Quelle gegenüber TMZ verriet, wird dies die erste Performance des beliebten Duos sein, seit die Tour nach dem Tod von Katherine Short am 23. Februar pausiert wurde. Die Veranstaltung, bei der auch Jeff Babko und The Steep Canyon Rangers auftreten werden, ist bereits nahezu ausverkauft. Katherine war die Tochter von Martin.

Nach dem Tod von Katherine waren mehrere Shows im März abgesagt worden. Diese Termine wurden auf September verschoben, um Martin die nötige Zeit zur Trauer zu geben. Die Entscheidung, die Tour im April wieder aufzunehmen, markiert einen bedeutenden Schritt für die beiden Entertainer, die seit Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen und ihr Publikum mit ihrer einzigartigen Chemie begeistern. Die Nachfrage nach ihren Shows bleibt trotz der Pause ungebrochen, wie die Verkaufszahlen für die Veranstaltung in Savannah zeigen.

Auch die gemeinsame Serie der beiden Comedians geht weiter. Wie TMZ berichtete, wird der Tod von Katherine keine Auswirkungen auf die Produktion der neuen Staffel von Only Murders in the Building haben. Die erfolgreiche Hulu-Serie befindet sich derzeit nicht in Produktion. Normalerweise würden Cast und Crew zu diesem Zeitpunkt beginnen, sich auf den Dreh vorzubereiten, wenn die Dreharbeiten in den USA stattfinden würden. Da die kommende Staffel jedoch in London gedreht werden soll, beginnt die Produktion laut Quellen erst in ein paar Monaten. Steve und Martin spielen in der Serie neben Selena Gomez (33) die Hauptrollen.

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Imago Martin Short und Steve Martin bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003

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Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Januar 2024