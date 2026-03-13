Neues Foto zeigt Ex-Prinz Andrew im Bademantel mit Epstein

Ein bislang unbekanntes Foto rückt Andrew Mountbatten-Windsor (66) erneut in ein fragwürdiges Licht: Neu veröffentlichte Justizakten enthalten eine Aufnahme, die den Ex-Royal gemeinsam mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und dem früheren britischen Politiker Peter Mandelson zeigt. Die drei Männer sitzen in offenbar vertrauter Runde an einem Gartentisch – der Ex-Prinz und der ehemalige Minister ganz lässig im Bademantel. Laut den Unterlagen, über die unter anderem britische Medien berichten, stammt das Bild aus Jeffreys Umfeld und wurde nun im Zuge der Verfahren gegen den verstorbenen Unternehmer ausgewertet. Brisant: In den Dokumenten ist auch ungeachtet dieses Schnappschusses von einem "Reputationsrisiko" für die Beteiligten die Rede.

Die Akten enthalten demnach nicht nur das Foto vom Ex-Prinzen in Wellness-Outfit und problematischer Gesellschaft, sondern vermutlich auch einen Schriftverkehr, der Andrew belasten könnte. Medienberichten zufolge sollen in den Unterlagen auch mehrere E-Mails aus der Zeit nach Jeffreys Verurteilung auftauchen. Diese Korrespondenzen sollen zeigen, dass der Kontakt zwischen Andrew, Jeffrey und Peter zumindest zeitweise weiterbestand. Konkrete Zitate aus den Mails wurden bisher nicht öffentlich gemacht, doch allein der Umstand ihres Vorhandenseins sorgt erneut für Diskussionen über die Verstrickungen des Ex-Royals und des früheren Ministers in Jeffreys düstere Machenschaften.

Andrew, einst bekannt als Herzog von York, hatte seine Freundschaft zu Jeffrey in der Vergangenheit bereits einräumen müssen. In einem BBC-Interview erklärte er, die Verbindung zu dem Unternehmer rückblickend zu bereuen. Der einstige Royal, der zwei Töchter mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) hat, zog sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Peter, der lange als einflussreiche Figur in der britischen Politik galt, war in der Vergangenheit immer wieder Thema in Berichten über prominente Kontakte in Jeffreys Umfeld, äußerte sich zu den nun bekannt gewordenen Unterlagen bislang jedoch nicht öffentlich.

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

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U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto