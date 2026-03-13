Eskalation: Nathalie Gaus erklärt "Reality Queens"-Zoff

Die Stimmung bei Reality Queens ist offenbar noch miserabler, als die Zuschauer in den vergangenen Folgen mitbekommen haben. Die Kandidatinnen lieferten sich in der Show zuletzt einige Auseinandersetzungen: Gina-Lisa Lohfink (39) zoffte sich so heftig mit Cecilia Asoro (29) und Ariel (22), dass sie sogar das Spiel um den Einzug ins Luxuscamp boykottierte. Später kam es dann zwischen Tanja Tischewitsch (36) und Kader Loth (53) bei der Wahl neuer Teams sogar zu Handgreiflichkeiten. Nun packt Nathalie Gaus (35) über die wahren Gründe für die ständigen Eskalationen aus. Im exklusiven Interview mit Promiflash erklärt die Realitydarstellerin, dass die Bedingungen vor Ort extrem belastend gewesen seien und für permanente schlechte Laune gesorgt hätten.

"Ich kann dir sagen, warum es dazu gekommen ist: weil die Stimmung dort war wirklich schlimm. Wir haben im Dreck gelebt, mussten da so einen 20-kg-Rucksack schleppen die ganze Zeit, also es war schon sehr, sehr anstrengend", verrät Nathalie. Die körperlichen Herausforderungen, die mangelnde Hygiene und der Verzicht auf Komfort hätten für Dauerfrust in der Gruppe gesorgt. "Wir haben eigentlich voll viel gemeckert, aber irgendwie wurde es nicht ausgestrahlt. Wir haben uns jeden Tag beschwert", berichtet Nathalie weiter. Kader habe den anderen Frauen gegenüber sogar betont, dass das Format für sie noch härter sei als das bekannte Dschungelcamp. Schon im Vorfeld war klar, dass die neue Staffel von "Reality Queens" kein Wellnessurlaub werden würde: Zwölf prominente Kandidatinnen kämpfen in der Wildnis Kolumbiens um 50.000 Euro, statt Pool und Champagner gibt es Schlamm, Schweiß und jede Menge Krabbeltiere. Paulina Ljubas (29) zog in der vierten Folge überraschend die Reißleine.

Zu den Teilnehmerinnen gehören neben Nathalie und Paulina unter anderem Realityurgestein Jenny Elvers (53) und Christina "Shakira", Ginger Costello Wollersheim und Hati Suarez. Viele der Frauen kennen sich bereits von anderen TV-Shows, was die Dynamik zusätzlich beeinflusst. Während die eine gerne die starke Anführerin gibt, ziehen sich andere eher in kleine Grüppchen zurück. Abseits der Kameras verbindet viele von ihnen dennoch eine gemeinsame Erfahrung: Sie leben einen großen Teil ihres Berufslebens in der Öffentlichkeit und müssen immer wieder mit Kritik, Druck und intensiven Drehs umgehen – Bedingungen, die in einem so extremen Setting wie in Kolumbien offenbar noch einmal besonders spürbar werden.

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Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Realitystar