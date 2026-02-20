So viel hat Melina Hoch während Schwangerschaft zugenommen

Realitystar Melina Hoch (29) ist vor wenigen Wochen erstmals Mutter geworden und lässt ihre Fans nun auf Instagram an ihrem neuen Alltag teilhaben. In einer Fragerunde auf der Plattform beantwortete die TV-Bekanntheit zahlreiche Fragen ihrer Community – darunter auch die Frage nach ihrer Gewichtszunahme während der Schwangerschaft. "Fast 30 Kilogramm, aber auch da hab ich mich nicht stressen lassen. Es war auch sehr viel Wasser. Jetzt sind schon 15 Kilogramm runter", schrieb Melina ehrlich. Dabei betonte sie, dass sie es vorziehe, langsam und ohne Druck abzunehmen, um ihrer Haut mehr Zeit zur Regeneration zu geben. Außerdem freue sie sich schon darauf, bald wieder Sport treiben zu können.

Neben dem Thema Gewicht gewährte Melina auch einen offenen Einblick in ihre Nächte mit dem Baby. Auf die Frage, wie es ihr damit gehe, antwortete sie humorvoll: "Welche Nächte? Also wenn ich nicht nachschauen würde, würde ich nicht mal wissen, welcher Wochentag". Es gebe gefühlt kein Morgen, Mittag oder Abend mehr, so die frischgebackene Mama. Ihre Routine vor dem Schlafengehen beschrieb sie detailliert: "Bevor wir ins Bett gehen, stille ich ihn auf einer Seite, dann wird gewickelt, einmal Rundumputz für Schnipsi und dann die andere Seite im Bett."

Melina und ihr Partner Max Bornmann (29) hatten die Geburt ihres ersten Kindes, eines Sohnes, vor einigen Wochen mit einem emotionalen Post auf Instagram verkündet. Auf einem schwarz-weißen Foto zeigten sie die Füße der kleinen Familie – alle mit Socken, auf denen "Daddy", "Mommy" und "Mini" stand. "Das schönste Blind Date unseres Lebens", schrieben die beiden damals. Der kleine Junge sei gesund und putzmunter zur Welt gekommen, und die beiden genossen die erste Zeit ganz bewusst zu dritt.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hochs Füße und ihr Baby