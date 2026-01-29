Max Bornmann teilt einen süßen Schnappschuss von seinem Baby

Max Bornmann (29) hat seine Fans auf Instagram nun an seinem ganz persönlichen Glück teilhaben lassen. Der Realitystar und seine Partnerin Melina Hoch (29) sind vor wenigen Tagen Eltern eines Sohnes geworden. Passend zu diesem besonderen Moment teilte Max jetzt ein Foto, auf dem der kleine Junge eingekuschelt in einem süßen Outfit zu sehen ist. Mit seiner Hand verdeckt der frischgebackene Papa dabei bewusst den Kopf des Neugeborenen, um dessen Privatsphäre zu schützen. In seiner Nachricht bedankt sich Max: "Vielen Dank für all eure Glückwünsche. Das bedeutet uns wirklich sehr viel."

Auch wenn die beiden ihr Kind aus der Öffentlichkeit heraushalten möchten, haben sie sich entschieden, dennoch kleine Einblicke zu gewähren. Auf Instagram erklärt Max, dass sie ihren Sohn liebevoll "Schnipsel" nennen und sein Gesicht bewusst nicht zeigen werden. Trotzdem sollen die Fans an emotionalen Meilensteinen wie seinen ersten Schritten oder Worten teilhaben dürfen. Dazu schreibt Max: "Egal ob ihr schon lange hier seid oder gerade neu dazugekommen seid: Wir werden das alles gemeinsam erleben."

Max und Melina, die durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Forsthaus Rampensau Germany bekannt wurden, scheinen ihre neue Rolle als Eltern in vollen Zügen zu genießen. Erst kürzlich hatten sie das erste Bild ihrer kleinen Familie auf Instagram veröffentlicht und ihr Babyglück mit den Followern geteilt. "Schnipsi hat vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickt und wir könnten nicht stolzer sein. Er ist ein gesunder, munterer Baby Boy", hieß es unter dem Post. In seiner aktuellen Story schreibt Max nun abschließend: "Ich freu mich sehr darauf, euch ehrlich mit auf diese Reise zu nehmen."

Joyn Melina Hoch und Max Bornmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Instagram / max_bornmann Max Bornmann teilt Schnappschuss von seinem Baby

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hochs Füße und ihr Baby