Janine Kunze befürwortet Dessous-Shooting mit Töchtern

Familienpower vor der Kamera: Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (51) stand erstmals mit ihren Töchtern Lola und Lili-Mari für ein großes Fotoshooting vor der Kamera. Für Designer Steffen Schraut posierten die drei Kunze-Frauen als eingespieltes Trio. Während Lola ihr Debüt vor der Profikamera feierte, stand Schwester Lili-Mari schon deutlich routinierter im Rampenlicht. "Ich bin super stolz, wie professionell sie das machen", sagte Janine gegenüber Bild über ihre Töchter. Und die nächste Idee liegt schon auf dem Tisch: Ein Dessous-Shooting nach dem Vorbild von Heidi Klum (52) und ihrer Tochter Leni Klum (21) schließen Mutter und Töchter nicht aus.

Vor allem für Lola war der Tag ein Sprung ins kalte Wasser: Die 18-Jährige, die derzeit ihr Abitur macht, gab zu, anfangs noch zurückhaltend gewesen zu sein, sich dann aber immer mehr gelockert zu haben. Lili-Mari, die Jura studiert und bereits in Serien wie "Der Lehrer" und "Heldt" mitgespielt hat, schwärmte von der Zusammenarbeit mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und nannte das Dreiergespann eine "Traumkombi". Janine zeigte sich stolz, wie professionell ihre Kinder trotz bitterkalter Temperaturen gearbeitet haben. Auf die Frage nach möglichen Unterwäsche-Kampagnen reagierte die Schauspielerin offen: "Ich sehe da kein großes Problem", erklärte sie schlicht und fügte hinzu: "Bei Leni und Heidi ist es ein hochwertiges Unterwäsche-Shooting, und die beiden arbeiten als Models, also warum nicht? Sie machen das toll, sie machen das hochwertig, das hat nichts Billiges oder Primitives." Lili-Mari ist ebenfalls der Überzeugung, dass es an einem Dessous-Shooting mit der eigenen Mutter nichts auszusetzen gibt. Sie weist darauf hin, dass eine Mutter meist auch der erste Mensch im Leben einer Tochter sei, mit dem man Unterwäsche shoppen geht. "Deswegen finde ich es so schade, dass es sexualisiert und in eine bestimmte Richtung gedrängt wird", bemängelte die 22-Jährige.

Hinter der öffentlichen Familienfront steckt ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Janine, die mit ihrem Mann Dirk Budach neben den beiden Töchtern auch Sohn Luiz-Fritz hat, pflegt mit ihren Kindern einen sehr offenen Austausch. Im Interview schildert sie außerdem, wie Lili-Mari ihren Wunsch, vor der Kamera zu arbeiten, gegenüber der eigenen Mutter erst durchsetzen musste. Der Schauspielerin ist es wichtig, zu betonen, dass ihre Kinder sich jeden Job selbst erarbeiten müssen. "Ich kann ihnen die Türklinke in die Hand geben, aber herunterdrücken müssen sie selbst", sagte Janine dazu. Ihre enge Beziehung scheint nicht nur im Alltag, sondern auch am Set ein großes Plus zu sein, denn wie die drei berichten, fühlte sich das Shooting mehr nach einem unterhaltsamen Familienausflug als nach Arbeit an.

Getty Images Janine Kunze im Mai 2023

ActionPress Dirk Budach und Janine Kunze im November 2022 in Köln

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili