"Alles, was ich will": Sophie Kasaei wünscht sich ein Baby

Im Dezember 2022 hat Reality-TV-Star Sophie Kasaei ihre Beziehung mit Jordan Brook offiziell gemacht. Seit März dieses Jahres halten sich Gerüchte, dass die beiden sich verlobt haben. Sie versuchen auch schon länger, ein gemeinsames Kind zu zeugen – allerdings bisher erfolglos. Das hat bei Sophie seine Spuren hinterlassen. "Es ist sehr, sehr einsam. Es ist schwer. Man kommt an einen Tiefpunkt, an dem man das Gefühl hat, ganz allein zu sein, und es gibt so viele traurige Gefühle", gibt sie gegenüber dem OK! Magazine preis und fügt an: "Alles, was ich will, ist eine Familie und dieses wunderschöne Baby mit meinem Partner, und ich konnte es einfach nicht bekommen."

Diese Erfahrungen möchte Sophie gerne teilen – und zwar im Fernsehen! Mit ihrer eigenen Dokumentation "Every Woman with Sophie Kasaei" möchte die TV-Bekanntheit verschiedene Arten der Mutterschaft beleuchten. Das Projekt hat ihr vor allem emotional geholfen. "Ich wollte nicht länger das Gefühl haben, dass ich die Einzige bin. Dadurch, dass ich öffentlich darüber gesprochen habe, habe ich so viele Fruchtbarkeitsfreunde gewonnen, die ich vorher vielleicht noch nicht persönlich getroffen habe, die sich aber mit mir identifizieren können", erklärt sie im Interview weiter. Die Doku sei "die ermutigendste Sache", die sie je gemacht habe.

Sophie und Jordan wünschen sich zwar, auf natürliche Weise ein Kind zu bekommen, doch sie sind künstlicher Unterstützung nicht ganz abgeneigt. "Das ist etwas, das wir in Betracht ziehen, wenn ich dieses Jahr nicht schwanger werde. Ich bin jetzt nicht schwanger, aber ich habe noch einen Monat Zeit", erklärt die Britin. Auch über das Thema Adoption hat sie schon nachgedacht: Sie glaube nicht, unbedingt eine Adoption in Anspruch nehmen zu müssen, weil sie davon ausgehe, dass ihr Körper früher oder später schwanger werde. Dennoch halte sie es für eine "inspirierende Sache".

Sophie Kasaei

Jordan Brook und Sophie Kasaei im Dezember 2022

