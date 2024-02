"Qual": Sophie Kasaei ging nach Beauty-OP-Fail durch Hölle!

Sie schwebte in Lebensgefahr! Sophie Kasaei wurde durch ihre Teilnahme bei Geordie Shore bekannt. Derzeit steht sie für die britische Reality-TV-Show The Only Way Is Essex vor der Kamera. Doch auch auf diversen sozialen Plattformen lässt das TV-Sternchen seine Fans an ihrem Leben teilhaben – immer wieder berichtet sie auch von ihren Beauty-Eingriffen. Doch nun nutzt Sophie ihre Reichweite, um ihre Fans auch über die möglichen Risiken von kosmetischen Eingriffen aufzuklären!

In einem TikTok-Clip berichtet die 34-Jährige von einem verpfuschten Eingriff: Um auszusehen wie Kim Kardashian (43) unterzog sich die Britin einem Brazilian Butt Lift in der Türkei – doch bereits wenige Tage nach der OP kamen ihr erste Zweifel: "Ich sah mich im Spiegel an und dachte: 'Moment mal, sollte ich so zerschrammt sein? Sollte ich so aussehen?'" Nachdem sich auch nach rund acht Wochen die Schmerzen nicht gelegt hatten, folgte dann der Schock: An ihrem Plastik-Popo wuchs ein Abszess, aufgrund dessen sie sogar in Lebensgefahr schwebte: "Es war einfach die Hölle. Ich fühlte mich krank, ich konnte nicht laufen, mein ganzes Bein war taub. Ich konnte mich nicht einmal hinsetzen. Es war einfach eine absolute Qual."

Ihre Follower reagierten begeistert auf Sophies ehrliches Geständnis. "Gut gemacht, dass du das erzählst, Süße! Junge Mädchen lassen sich so sehr von den sozialen Medien leiten, dass sie die beängstigenden Dinge nicht bemerken", kommentiert eine TikTok-Userin das Video. "Du bist so mutig, deine Geschichte zu teilen und das Bewusstsein derjenigen zu schärfen, die über Brazilian But Lifts nachdenken", meint ein weiterer Fan.

Sophie Kasaei, Influencerin

Sophie Kasaei im März 2023

Sophie Kasaei, 2023

