Konstantin Streifling meldet sich aus dem Krankenhaus

Konstantin Streifling meldet sich nach den beunruhigenden Nachrichten bei seinen Fans. Zwar liegt er weiterhin in der Klinik und eine Operation steht weiterhin im Raum – auch wenn sie nach aktuellem Stand heute eher nicht stattfinden dürfte. In einem kurzen Video beschreibt Konstantin seine Situation am Montagvormittag auf Instagram: "Hallo, hallo. Ein kleines Update hier von mir. Ich liege immer noch im Zimmer und warte ab, was passiert." Bereits am Morgen seien die Chefärzte bei ihm gewesen. "Die Chefärzte waren schon da. Wir wollten das Ganze aber noch mal besprechen und uns die Bilder angucken", erklärt er weiter. Im Fokus stünden aktuell weitere Untersuchungen und deren Auswertung. Eine Entscheidung stehe bislang noch aus: "Jetzt warten wir gerade auf Rückmeldung. Also noch ist nichts passiert."

Eine zeitnahe OP hält der Love Is Blind: Germany-Teilnehmer zwar für eher unwahrscheinlich, ausgeschlossen ist sie jedoch weiterhin nicht. "Ich glaube, es ist auch unwahrscheinlich, dass heute noch irgendeine OP stattfindet", sagt er vorsichtig. Trotz der ungewissen Lage richtet Konstantin dankbare Worte an seine Community. "Ich wollte mich trotzdem einfach mal bedanken für eure ganzen lieben Nachrichten. Ihr seid der Hammer. Das ist so süß, was ihr für liebe Sachen schreibt", betont er. Der große Zuspruch helfe ihm durch diese Phase. "Die geben weiter Halt und wir kriegen alles hin."

Zum Abschluss zeigt sich Konstantin zuversichtlich. "Wird alles gut", sagt er und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Und den Rest, den regelt die Frau." Abschließend verspricht er seinen Fans, sie mit Updates zu versorgen. Zuvor hatte sich bereits Ehefrau Jessica mit emotionalen Worten gemeldet und deutlich gemacht, wie sehr sie ihrem Mann in dieser Situation den Rücken stärkt. Nun hoffen Fans gemeinsam mit dem Paar, dass sich bald klärt, wie es für Konstantin weitergeht.

Konstantin Streifling, Kandidat der 2. Staffel von "Love is Blind: Germany"

Konstantin und Jessica Streifling bei LIB

Konstantin und Jessi, Ehepaar

