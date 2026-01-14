Nach Dreh: "Love is Blind"-Konstantins Hirntumor kam zurück

Es war ein emotionaler Schockmoment nach der großen TV-Reise: Kurz nach dem Drehende von Love is Blind: Germany erfährt Kandidat Konstantin Streifling, dass sein bereits entfernter Hirntumor zurückgekehrt ist. Der Influencer und Eventmanager hatte in den Pods offen mit Kandidatin Jessi über seine erste Diagnose und die schwere Operation gesprochen, fühlte sich zu diesem Zeitpunkt aber geheilt. Nach dem Ende der Netflix-Show kommt die bittere Nachricht. "Ich habe zwei Monate nach Beendigung des Drehs die Diagnose bekommen, dass der Tumor im Kopf wieder gewachsen ist", verrät er im RTL-Interview.

Bereits 2023 war ein Tumor nach Schwindelanfällen entdeckt und im Oktober desselben Jahres in einer 13-stündigen Operation entfernt worden. Zwischen Juni und November 2025 hätten Ärzte zunächst über eine mögliche Bestrahlung diskutiert, letztlich aber zu einem zweiten Eingriff geraten, um langfristig Sicherheit zu schaffen. Am 2. Dezember lag der Datingshow-Darsteller dann erneut auf dem OP-Tisch der Uniklinik Köln. Kurz darauf meldet er sich mit einem Video aus dem Krankenhausbett und erklärt nun im Interview: "Der Tumor hatte eine gutartige Tendenz, aber dadurch, dass er am Hirn sitzt und größer wird, ist er lebensbedrohlich." Der Eingriff verlief erfolgreich. Im Frühjahr 2026 sollen Kontrolluntersuchungen zeigen, wie stabil die Lage wirklich ist.

Während Konstantin in der Netflix-Show vor allem über die erste Diagnose spricht, zeichnet sich bereits dort ab, wie sehr ihn das Erlebnis verändert hat. Er sagt, die Krankheit habe ihm die Augen geöffnet und ihm gezeigt, was im Leben wirklich zähle. Mit Kandidatin Jessi verbindet ihn früh eine tiefe emotionale Ebene, geprägt von Gesprächen über Familie und Musik. Als sie von ihrem Opa erzählt, auf dessen Beerdigung die Hymne des 1. FC Köln gespielt wurde, entsteht eine besondere Nähe: Denn Konstantins Vater Jens Streifling schrieb die Hymne des 1. FC Köln mit. Beim Ansehen der fertigen Folgen sei sein Papa besonders bewegt gewesen: "Mein Vater hat mir geschrieben, dass er sehr oft Tränen in den Augen hatte, als er das gesehen hat." Konstantin und Jessi haben es in der Show bis zur Hochzeit geschafft. Wie es weitergeht, zeigen die neuen Folgen – ab dem 15. Januar.

Anzeige Anzeige

Instagram / streifling Konstantin Streifling, "Love is Blind: Germany"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Netflix "Love is Blind: Germany"-Kandidatin Jessi

Anzeige Anzeige

Instagram / streifling Jens und sein Sohn Konstantin Streifling, Januar 2026