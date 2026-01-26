Not-OP bei Konstantin: "Love is blind"-Jessica steht ihm bei

Alarmierende Stunden für Fans von Jessica und Konstantin Streifling: Der Reality-TV-Star liegt seit gestern im Krankenhaus, die Ärzte bereiten eine Not-OP am Kopf vor. Der Grund klingt dramatisch: Hirnwasser soll Konstantin durch die Nase laufen, die Mediziner vermuten ein Loch im Schädelbereich. Während der Love is Blind"-Teilnehmer auf den Eingriff wartet, meldete sich Jessica in der Nacht bei Instagram – erschöpft, aber dankbar für den Rückhalt. "Liebe Streifling Gang – ich habe es jetzt auch endlich ins Bett geschafft! Bin durch… Es ist Wahnsinn, wie viele aufbauende und stützende Nachrichten uns erreichen, und dafür möchte ich jedem einzelnen von Euch danken!", schrieb sie zu einem Selfie aus dem Bett.

Doch nicht nur mit diesen Worten machte Jessica deutlich, wie nah ihr die aktuelle Situation geht. In einem weiteren emotionalen Statement richtete sie sich direkt an ihren Mann und ihre gemeinsame Geschichte: "Man sagt ja, man soll sich selbst am meisten lieben. Und trotzdem liebe ich dich mehr als mich selbst… Ich bin unendlich dankbar für all die leichten Momente – und genauso für die schweren. Denn jeder einzelne davon hat uns geformt, uns nähergebracht, uns gezeigt, wie stark Liebe wirklich sein kann. Und solange wir jeden Moment zusammen gehen, ist keiner davon umsonst." Jessica betonte zudem, dass die vielen Nachrichten den beiden Kraft geben. "Mein Ehemännchen braucht mich jetzt und wir melden uns, sobald alles überstanden ist", schrieb sie.

Es ist nicht die erste Herausforderung, die die beiden als Ehepaar meistern müssen. Nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit bei "Love is Blind: Germany" musste sich Konstantin im vergangenen Dezember einer Hirn-OP unterziehen, sein Tumor war zurückgekommen. Auch da stand ihm Jessica bereits tapfer zur Seite und unterstützte ihren frisch angetrauten Ehemann. Nun hoffen Fans gemeinsam mit Jessica und Konstantin, dass der bevorstehende Eingriff gut verläuft und das Paar diese schwere Zeit erneut gemeinsam übersteht.

Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessica Streifling, "Love is blind: Germany"-Kandidaten

Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessi, Ehepaar

Netflix Konstantin und Jessica Streifling bei LIB