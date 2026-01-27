Hirn-OP erfolgreich: Konstantin Streifling gibt Entwarnung

Vom Krankenbett aus haben sich Jessica und Konstantin Streifling jetzt gemeinsam bei ihren Fans gemeldet – und Entwarnung gegeben. Auf Konstantins Instagram-Account teilte Jessica ein Foto, das den Reality-Star im Klinikbett zeigt, den Daumen tapfer nach oben gestreckt, sie selbst dicht an seiner Seite. Dazu erklärt die Love is Blind-Teilnehmerin dass Konstantin seine geplante Hirn-OP erfolgreich hinter sich gebracht habe. Der Eingriff sei am selben Tag erfolgt, die Operation sei gut verlaufen, nun stehe für ihren Mann vor allem Ruhe im Krankenhaus an. Mit ihrem Update direkt aus der Klinik wendet sich Jessica bewusst an all die Follower, die in den vergangenen Stunden um Konstantin gebangt haben.

In mehreren Zeilen bedankt sich Jessica ausführlich bei der Community für die Anteilnahme. "Wir melden uns nach einem langen Tag im Krankenhaus, um euch mitzuteilen, dass Konsti seine OP erfolgreich überstanden hat! Ihm geht es den Umständen entsprechend gut und jetzt ist erst mal Bettruhe angesagt!", schreibt sie auf Instagram. Dazu fügt sie ein weiteres Dankeschön an alle, die ihnen geschrieben haben: "Wir danken euch von ganzem Herzen für euren Support in den letzten Stunden, die ganzen lieben und aufbauenden Nachrichten! Bedeutet uns wahnsinnig viel!", lässt sie ihre Fans wissen. Zum Schluss wird Jessica noch einmal ganz typisch direkt und humorvoll, nennt ihren Mann liebevoll "die Maschine" und schickt "Liebe Grüße von der Maschine hier!" an die Follower, die sich in den Kommentaren weiter mit Genesungswünschen überschlagen.

Für viele Fans ist der erleichterte Post ein wichtiger Wendepunkt nach den beunruhigenden Tagen vor dem Eingriff. Konstantin hatte zuvor offengelegt, dass ihm über einen längeren Zeitraum Hirnwasser aus der Nase gelaufen war und er die Beschwerden zunächst für eine Erkältung gehalten hatte, bis der Ernst der Lage klar wurde. Dass er nun in der Klinik operiert wurde, geht auch auf Jessicas Zureden zurück: Sie hatte ihn schließlich dazu gebracht, sich untersuchen zu lassen und im Krankenhaus zu bleiben. Das Paar teilt seitdem jeden Schritt mit seiner Community und zeigt sich dabei auffallend geschlossen – Jessica an seiner Seite, Konstantin mit viel Galgenhumor.

