So meisterten "Love is Blind"-Jessi und Konsti Tumor-Drama

Konstantin Streifling und Jessi Streifling, bekannt aus der zweiten Staffel von Love is Blind Germany, haben das erste Jahr ihrer Beziehung als Ehepaar gemeistert – und das trotz einer großen Herausforderung. Nur zwei Monate nach den Dreharbeiten erhielt der Sohn des Höhner-Sängers Jens Streifling die Diagnose, dass ein zuvor behandelter Tumor in seinem Kopf zurückgekehrt war. Diese schwere Zeit hat das Paar noch enger zusammengeschweißt. Jessi wich nicht von seiner Seite, begleitete ihn zu jedem Arzttermin und hielt stets seine Hand. "Jessi war die beste Stütze, die ich mir hätte wünschen können", erklärte Konstantin gegenüber RTL. Besonders prägend sei die Erkrankung für ihre junge Ehe gewesen, berichteten die beiden weiter.

In der von ihnen als "stärkendste Zeit" bezeichneten Phase ihrer Beziehung entdeckten sie nie geahnte Stärken in sich und ihrem Partner. "Wir haben dadurch noch viel mehr zusammengefunden und uns besser kennengelernt", erklärte Jessi rückblickend. Sie sei froh, dass Konstantin nach der OP schnell wieder genesen sei und sie ihn in dieser Zeit unterstützen konnte. Gleichzeitig versuchten sie, außerhalb des Rampenlichts Momenten der Leichtigkeit Raum zu geben – etwa durch ihr gemeinsames Hobby, das Golfspielen. "Beim Golfen schenken wir uns nichts", lachten die beiden, während sie von ihren Auszeiten auf dem Grün erzählten. Solche Momente haben die beiden auch auf Video festgehalten und planen, diese bald auf ihrem YouTube-Kanal mit ihren Fans zu teilen.

Trotz der Höhen und Tiefen aus dem vergangenen Jahr blicken Konstantin und Jessi voller Vorfreude in die Zukunft. Neben beruflichen Projekten sprechen sie auch offen über ihre Familienplanung. Der Gedanke, eine Familie zu gründen, sei für sie beide präsent, aber sie wollten nichts überstürzen. Auf humorvolle Weise verriet Jessi: "Ich habe gehört, im Winter entstehen gerne Babys." Diese Lebensfreude und der Humor sind es wohl, die den beiden geholfen haben, die Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig einander Kraft zu geben. Ihre Geschichte inspiriere viele Zuschauer, was beide mit unzähligen Nachrichten von Fans erfahren haben. "Uns schreiben Menschen, dass sie wegen unserer Geschichte wieder an die echte Liebe glauben", erzählte Konstantin glücklich.

