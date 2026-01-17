Besondere Bedeutung: Opa brachte Jessi zu "Love Is Blind"

Jessi ist eine der glücklichen Love Is Blind: Germany-Kandidatinnen, die in der Show ihren Partner fürs Leben gefunden hat. Die Schwäbin und der Wahl-Mallorquiner Konstantin haben sich in der Show blind kennen- und lieben gelernt, verlobt und anschließend nach nur vier Wochen das Jawort gegeben. Ihr Liebesglück hat Jessi wohl vor allem einem zu verdanken: ihrem Opa. "Weil mein Opa der Grund für meine Teilnahme an diesem Format war", verrät Jessi in einem Video auf Instagram.

Die Geschichte dahinter ist recht amüsant. "Ich war bei ihm damals im Krankenhaus und er hat so leidenschaftlich gerne Spezi getrunken. Ich habe mich immer köstlich darüber aufgeregt, wie er so viel Spezi trinken kann, weil er soll doch gesund werden, trink mal Wasser... Und dann habe ich diese Spezi-Flasche in die Hand genommen. Da stand ein Gewinnspiel drauf", leitet sie ein. Jessi zögerte nicht lang, scannte den QR-Code – doch statt bei dem Gewinnspiel landete die 32-Jährige auf der "Love Is Blind: Germany"-Bewerbungsseite. "Ich habe überhaupt nicht überlegt. Ich habe mich sofort beworben. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt: 'Mach das.'" Gesagt, getan.

Und besser hätte es für sie wohl kaum laufen können. Jessi traf mehr oder weniger dank ihres Opas, der übrigens bekennender FC-Köln-Fan ist, auf ihren Zukünftigen, der dann auch noch ausgerechnet der Sohn von Höhner-Star Jens Streifling ist, der die Hymne des 1. FC Köln gesungen hat – welche nur kurz zuvor auf der Beerdigung von Jessis Opa gespielt wurde. Sowohl für Jessi als auch für Konsti war das ein derart "krasses Zeichen".

Netflix Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin von Staffel 2

Netflix Konsti und Jessi, TV-Kandidaten

Netflix Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar