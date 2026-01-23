Planen Konstantin und Jessica Streifling schon Nachwuchs?

Konstantin Streifling und Jessica haben sich bei Love Is Blind: Germany kennen und lieben gelernt – und sich aufgrund dessen sogleich im Rahmen der Show das Jawort gegeben. Soll auch der nächste Meilenstein in ihrer Beziehung so schnell erreicht werden? Plant das Paar schon Nachwuchs? Ja, "irgendwann wird da mal was kommen", verrät die Verkaufsleiterin in einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story. Doch damit scheint sich das Paar noch ein wenig Zeit lassen zu wollen.

"Ich gebe der Dame noch einen schönen Sommer und dann ist es vorbei", scherzt Konstantin im Hintergrund bezüglich des Nachwuchsthemas, während er seiner Liebsten die Schultern streichelt. Doch damit erlaubte sich der Sohn von Höhner-Star Jens Streifling nur einen kleinen Spaß. Jessi habe selbstverständlich auch ein Wörtchen mitzureden. Allerdings betont er: "Ja, aber wer mich auch schon länger kennt, der weiß. Die Uhr tickt bei mir auch." Doch bei Jessi ebenso, wie sie erklärt. "Das wird auf jeden Fall noch passieren. Definitiv ja, wenn der liebe Gott das so möchte beziehungsweise, wenn es so sein darf, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit", schließt sie das Thema mit einem Lächeln im Gesicht ab.

Zwischen Jessi und Konstantin hat es in der "Love Is Blind: Germany"-Pod-Phase direkt gefunkt. Grund dafür ist unter anderem ihr gleicher Musikgeschmack – und dass beide eine eigene, besondere Verbindung zur Hymne des 1. FC Köln haben. Konstantins Vater Jens hat die Hymne des Vereins eingesungen und Jessi hängt das Lied so sehr am Herzen, da ihr Opa bekennender FC-Köln-Fan war und das Stück erst kurze Zeit vor der Show auf seiner Beerdigung gespielt wurde. Ihr Opa war außerdem mehr oder weniger der Grund für Jessis Teilnahme an dem Experiment – wo sie letztendlich ihre große Liebe finden durfte.

Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Jessi und Konstantin von "Love Is Blind: Germany"

Konstantin und Jessica Streifling

