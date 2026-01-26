Skandal-Comedian Andy Dick verlässt nach Überdosis die Reha

Comedian Andy Dick (60) ist nach seiner Drogenüberdosis in Hollywood wieder auf freiem Fuß – und nach eigenen Angaben nüchtern. Fast zwei Monate nachdem der 60-Jährige am 9. Dezember 2025 bewusstlos vor einer Treppe an einem Gebäude in Los Angeles gefunden worden war, hat er die Reha-Klinik in Palm Springs verlassen. Sein Sprecher bestätigte dem Magazin People nun, dass Andy "aus der Reha raus" und "nüchtern" sei. Der Entertainer schmiedet bereits neue Pläne: Er halte Ausschau nach einem Sprinter-Van, mit dem er herumreisen wolle, heißt es weiter.

Die dramatische Vorgeschichte liegt noch nicht lange zurück: Fotos, die TMZ damals veröffentlichte, zeigten Andy zusammengesackt nahe einer 7-Eleven-Filiale in Hollywood. Laut Polizeiangaben reagierten Einsatzkräfte auf einen Notruf wegen einer Überdosis, ein Freund brachte den Schauspieler anschließend nach Hause, ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Zunächst hatte Andy gegenüber dem Portal noch betont, er wolle sich nicht in eine Entzugsklinik begeben. Drei Tage nach dem Vorfall zog er dann doch die Reißleine und ließ sich in die Einrichtung in der Wüstenstadt Palm Springs einweisen.

Privat kommt auf Andy eine ganz neue Rolle zu: Sein Sprecher verriet People, dass seine Tochter Meg im fünften Monat schwanger ist und der Komiker damit bald Großvater wird. Andy, der seit Jahrzehnten mit Alkohol- und Drogenproblemen kämpft und immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, hatte in der Vergangenheit öffentlich über seine Sucht gesprochen und prominente Unterstützung erhalten. So bezeichnete er seine frühere "Celebrity Rehab"-Kollegin Jennifer Gimenez (48) gegenüber TMZ einmal als "meine Schwester, die mich gerettet hat".

Christopher Polk/Getty Images for Comedy Central Andy Dick, 2013

Getty Images Andy Dick, bekannt aus "Sharknado 2"

