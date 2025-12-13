Schlager-Geheimnis: So entstand Nik P.s Megahit "Ein Stern"

Nik P. (63) hat in der TV-Sendung "Riverboat" das Geheimnis hinter seinem Mega-Hit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" gelüftet. Die Inspiration für den Schlager-Klassiker stammt aus einer magischen Sommernacht vor 35 Jahren. Nach einem Tanzabend fand sich der Sänger in den frühen Morgenstunden mit einer Frau am Strand des Wörthersees wieder. Dort sprach er den Satz, der Millionen Herzen berühren sollte: "Schau da rauf, da oben steht ein Stern. Der trägt ab heute deinen Namen." Doch der Zauber dieser Nacht endete abrupt, als sich ihre Wege unwiderruflich trennten. Die Frau, die diesen besonderen Moment teilte, hat bis heute keine Ahnung von ihrem Einfluss auf die Musikgeschichte.

"Das hat in meinem Kopf Klick gemacht", erinnerte sich Nik P. bei "Riverboat". Wenngleich der Moment längst der Vergangenheit angehörte, schrieb der Sänger die entscheidende Zeile sofort nieder: "Ein Stern, der deinen Namen trägt." Allerdings blieb auch die Identität dieses Sterns ein Geheimnis, das er nicht preisgab. Die Idee fand ihren Weg in die Musik, als Nik P. den Song 1998 in Österreich veröffentlichte. Doch der überwältigende Erfolg ließ noch auf sich warten, bis der Titel 2007 gemeinsam mit DJ Ötzi (54) neu aufgenommen wurde und zu einem der größten Hits der Schlager-Welt avancierte.

Für Nik P., der vor Kurzem Opfer eines Betrügers wurde, bleibt diese Sternennacht am Wörthersee ein prägendes Erlebnis, das seine Karriere nachhaltig beeinflusst hat. Über die Frau, die ihn dazu inspiriert hat, weiß er bis heute nichts. "Nie mehr etwas von ihr gehört", verriet er in der Sendung. Trotz des bleibenden Mysteriums um ihre Identität steht fest, dass sie unwissentlich Teil einer Erfolgsgeschichte wurde. Nik P., der aus einfachen Verhältnissen stammt und sich in der Musikbranche einen Namen gemacht hat, zeigt damit erneut, wie persönlich, aber auch wie universell Musik sein kann.

Getty Images Nik P., österreichischer Musiker

Getty Images DJ Ötzi, Schlagerstar

Nik P. nach der Sendung "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten mit Florian Silbereisen"