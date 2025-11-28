Diese Gäste begeistern bei Florian Silbereisens Adventsfest

Florian Silbereisen (44) bringt die Zuschauer auch in diesem Jahr mit seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" in vorweihnachtliche Stimmung. Die Sendung wird am 29. November 2025 live aus dem Congress Centrum Suhl ausgestrahlt und ab 20:15 Uhr im Ersten sowie in ORF 2 gezeigt. Neben besinnlichen Liedern und traditionellen Programmpunkten stehen laut Fernsehserien.de zahlreiche prominente Gäste auf der Bühne, darunter Andrea Berg (59), Howard Carpendale (79), Semino Rossi (63) und Stefanie Hertel (46). Auch Vanessa Mai (33) ist mit ihrer neuen Weihnachtsballade "Christmas in this Room" zu sehen und Ella Endlich (41) wird ihren Evergreen "Küss mich, halt mich, lieb mich" erneut zum Besten geben. Für herzerwärmende Momente sorgt DJ Ötzi (54) gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle.

Doch das Adventsfest hat noch mehr zu bieten: Popstars wie Wincent Weiss (32), Thomas Anders (62) und die No Angels garantieren musikalische Vielfalt, während die zurückgekehrte Band Unheilig ebenfalls für Gänsehautmomente sorgen dürfte. Die erfolgreiche Kindermusikerin Simone Sommerland wird die Kleinen begeistern, und mit dem chinesischen Starpianisten Lang Lang (43) und dem belgischen Sänger Helmut Lotti stehen auch internationale Künstler auf der Gästeliste. Traditionelle Elemente wie der Besuch des Nürnberger Christkinds, das Vorlesen der Adventsgeschichte durch Simone Thomalla (60) und das feierliche Eintreffen des Friedenslichts aus Bethlehem runden das Programm ab. Diese Höhepunkte sind fester Bestandteil der Show und machen sie zu einem besonderen Highlight im vorweihnachtlichen TV-Programm.

Florian Silbereisen führt bereits seit 2004 durch die traditionsreiche Sendung und begeistert jährlich Millionen Zuschauer. Der Moderator, der dieses Jahr wieder den Silvester "Schlagerboom" moderiert, ist für seine einfühlsame Art und seine Fähigkeit bekannt, den Zauber der Weihnachtszeit auf die Bühne zu bringen. Dass er in dieser besonderen Show auch jenseits des Schlagers große musikalische Vielfalt präsentiert, macht sie für ein breites Publikum interessant. Die familiäre Atmosphäre der Sendung ist wohl auch dem persönlichen Bezug des Moderators zur Weihnachtszeit zu verdanken. Florian betonte in vergangenen Interviews immer wieder, wie wichtig ihm die festliche Stimmung in der Adventszeit sei. Fans können sich somit auf eine besonders stimmungsvolle Ausgabe seines Adventsfests freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"