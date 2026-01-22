Seltener Anblick: DJ Ötzi tritt ohne sein Markenzeichen auf

Was für ein Auftritt: DJ Ötzi (55) überraschte am Wochenende bei der Kitz Legends Night im Grand Tirolia – und das ausgerechnet zu spät zum Start des Gala-Dinners und ohne sein berühmtes Markenzeichen. Der Sänger tauchte in Kitzbühel ohne die weiße Mütze auf, mischte sich unter Ski-Legenden, Fans und VIPs, schüttelte Hände und posierte für Fotos. Mehr als ein Gast brauchte einen Moment, um den Mann ohne Kopfbedeckung überhaupt zu erkennen. Erst bei genauerem Hinsehen war klar: Hinter dem ungewohnten Look steckt tatsächlich DJ Ötzi.

Für die Kameras und Gespräche mit Medien zog der Hitgarant sein Kult-Accessoire dann nicht auf, sondern trug es lässig in der Hand – griffbereit wie ein Requisit, das nur bei Bedarf zum Einsatz kommt. Ob das ein bewusst gesetzter Stilbruch war oder ein kleiner Versuch, inkognito durch den Abend zu schlendern, ließ der Star offen. Die Stimmung beim Party-Auftakt zum Hahnenkammrennen blieb gelöst, auf dem roten Teppich wurde gelacht und gestaunt, so oe24. Der seltene Mützen-Moment sorgte jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff zwischen Aperitif und Dessert.

Die weiße Strickmütze begleitet den Tiroler seit Jahren auf Bühnen, in TV-Shows und bei Events – sie ist zu seinem unverwechselbaren Signature-Piece geworden. Hinter den Kulissen gilt die Kopfbedeckung als praktischer Glücksbringer und als sofortiges Erkennungszeichen, das ihn selbst in der größten Menschenmenge markiert. Dass der Sänger an diesem Abend darauf verzichtete, zeigte eine private Seite: Zwischen Blitzlicht und Smalltalk setzte er auf Nähe, nahm sich Zeit für Selfies und kurze Plaudereien. Wer DJ Ötzi schon einmal ohne Mütze gesehen hat, weiß: Der Musiker braucht keine Uniform, um wiedererkannt zu werden. Nur ein Lächeln und ein herzliches "Servus" – mehr nicht.

Getty Images DJ Ötzi beim WorldChanger Tennisturnier zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Jahr 2023

Getty Images DJ Ötzi, Schlagerstar

DJ Ötzi im Mai 2019 in Berlin