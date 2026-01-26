Zu wenig Drama: Kim Virginia feiert Dschungelcamper nicht

Kim Virginia Grey (30) hat mit einer deutlichen Ansage auf Instagram klargemacht, dass sie in diesem Jahr beim Dschungelcamp aussetzt. Die Reality-TV-Bekanntheit verriet ihren Followern, dass sie die aktuelle Staffel nicht verfolgt, weil ihr schlicht das gewisse Etwas fehlt. Statt Eskalation und ungefilterten Momenten nehme sie nur noch Kandidaten wahr, die an ihrem Image feilen möchten und sich möglichst harmlos präsentieren. Kim vermisst nach eigener Aussage jemanden, der "wirklich auf den Putz haut" und für echten Zoff sorgt – und genau deshalb schaltet sie in dieser Staffel nicht ein: "Denke, es wird noch bisschen spicy hier und da, aber mir fehlt ein Mensch, der nichts auf seinen Ruf gibt und einfach Bock auf Entertainment und 'The Drama' hat – ohne Rücksicht auf Verluste, haha."

In mehreren Storys erklärte Kim ausführlicher, was sie an dem TV-Spektakel 2026 stört. "Bin dieses Jahr tatsächlich gar nicht im Dschungelfieber leider", schrieb sie und ergänzte, dass der einzige Grund, weshalb sie "mal reingelinst" hätte, Sänger Gil Ofarim (43) gewesen wäre. Sie habe die Hoffnung gehabt, im Camp etwas über die Schlagzeilen der vergangenen Jahre zu erfahren: "Hätte gerne die Story mit Gil mal mitbekommen." Da er im Dschungel offenbar nicht über seine Vergangenheit sprechen wird, sei für sie die Spannung raus: "Wie sich jetzt herausstellt, wird er aber sowieso nichts erzählen oder preisgeben, also bin ich leider raus für dieses Jahr." Außerdem kritisierte sie, dass die aktuelle Cancel-Culture dafür sorge, dass kaum noch jemand Risiken eingeht. Viele hätten einfach Angst, im Netz "in der Luft zerfetzt" zu werden und hielten sich deshalb lieber zurück.

Anfang 2024 sorgte Kim im Dschungelcamp selbst für Schlagzeilen – und das nicht zu knapp. Insbesondere das Drama um Mike Heiter (33) und Leyla (29) blieb vielen Zuschauern im Gedächtnis. Die Reality-TV-Bekanntheit geriet damals immer wieder mit Mikes neuer Flamme und heutigen Ehefrau Leyla aneinander. Auch die anderen Camper verloren irgendwann die Geduld mit dem Dauerthema. Model Sarah Kern (57) platzte der Kragen: "Hake es ab. Ciao! Nicht mehr darüber reden! Mir ist das völlig wurscht!" Mit dieser klaren Ansage versuchte sie, Kim zur Vernunft zu bringen, doch ohne Erfolg.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp, 2026

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024