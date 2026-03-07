Kim Virginia Grey schickt ihre Hunde ins VIP-Trainingscamp

Kim (30) Virginia und Nikola Grey (30) haben sich vor einiger Zeit vier Dalmatiner-Welpen ins Haus geholt – eine Entscheidung, die im Netz für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Viele User äußerten die Sorge, ob die beiden Realitystars der Rasselbande überhaupt gerecht werden könnten. Nun sollen die vier Vierbeiner offenbar professionell trainiert werden, allerdings nicht von Kim und Nikola selbst. Stattdessen schickt das Paar seine Hunde in ein Trainingscamp. "Es ist so weit. Heute geht es ins VIP-Trainingscamp für meine vier Engel. Sie wissen schon hier und da einiges, aber bisher war mir primär wichtig, dass sie uns vertrauen. Jetzt sind sie aber alt genug und es ist Zeit", erklärt die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story.

Kim verrät zudem weitere Details zum Trainingsplan. "Ein bis zwei Wochen geht das Intensiv-Training im VIP-Camp und danach nochmal intensiv zehn Tage bei uns zu Hause", schreibt sie weiter. Der Abschied von ihren Vierbeinern fällt ihr jedoch sehr schwer. "Vermisse sie jetzt schon. Halte nicht mal ein paar Stunden ohne sie aus", gesteht sie emotional. Und tatsächlich scheint ihr der vorübergehende Abstand sehr weh zu tun: "Kriege alle paar Minuten Videos von meinen Babys und wir kennen auch die Trainer, aber ist trotzdem so schlimm", betont sie später. Gleichzeitig erklärt sie jedoch: "Es war aber wichtig, dass die Gruppendynamik bei den Vieren mal etwas gebrochen wird."

Die vier Hunde der beiden Reality-Teilnehmer sorgten in der Vergangenheit schon des Öfteren für Aufsehen. Vor rund zwei Monaten schilderte Kim auf Instagram einen Vorfall aus ihrer Nachbarschaft: Während sie arbeitete, spazierte ihr Gärtner und Hundenanny mit den Dalmatinern durch die Siedlung. Als die aufgeweckten Vierbeiner voller Freude auf einige Kinder zuliefen, konnten sie sich losreißen. Die Reaktion der Nachbarn fiel heftig aus. "Die Eltern haben sich dann so erschrocken, dass sie direkt die Security gerufen und mit rechtlichen Konsequenzen um die Ecke kommen wollten und meinen Gärtner richtig krass zur Wurst gemacht haben mit, sagen wir es mal so: sehr unschönen Worten", beschrieb die 30-Jährige damals.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen