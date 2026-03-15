Sarah Connor gerät bei Konzert mit Tänzer hart aneinander

Sarah Connor (45) musste bei ihrem Konzert am Samstagabend in der ausverkauften Uber-Arena in Berlin einen schmerzhaften Zwischenfall verkraften: Während einer aufwendigen Tanzchoreografie kam es zu einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem ihrer Tänzer, bei dem sich die Sängerin die Lippe aufschlug. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass Sarah sichtbar blutete. Doch anstatt das Konzert zu unterbrechen oder sich backstage behandeln zu lassen, bewies sie bemerkenswerte Professionalität und machte einfach weiter. Laut B.Z. überspielte sie den Schreckmoment mit Humor, schnitt Grimassen für ihre Fans und lachte die Verletzung einfach weg.

Die Stimmung in der Arena blieb trotz des blutigen Zwischenfalls bestens. Besonders begeistert waren die Fans, als plötzlich Rapper Sido (45) die Bühne betrat, um gemeinsam mit Sarah ihren gemeinsamen Song "Interstellar (zwischen den Sternen)" zu performen. Das Lied ist die erste Kollaboration der beiden Künstler und wurde erst Anfang März veröffentlicht. Es erschien zeitgleich mit der Special-Deluxe-Edition von Sarahs aktuellem Nummer-eins-Album "Freigeistin", mit dem sie derzeit auf großer Tournee durch Deutschland unterwegs ist.

Die Tour, bei der Sarah sehr persönliche Songs im Gepäck hat, hatte am Freitagabend in Kiel begonnen und führt sie durch alle großen deutschen Städte sowie nach Wien und Zürich. Am Sonntagabend steht Hamburg auf dem Programm, bevor die Tournee am 1. April in Mannheim ihr Finale findet. Im Mai geht es für Sarah dann mit dem "Wilde Nächte"-Open-Air auf verschiedenen Freilichtbühnen weiter, von Bad Segeberg bis zur Waldbühne Berlin. Mit insgesamt vier Kindern und einer jahrzehntelangen Karriere hat Sarah schon zahlreiche Bühnen erobert und beweist auch mit 45 Jahren, dass sie eine Profi-Performerin ist, die sich von einer blutigen Lippe keineswegs aus der Ruhe bringen lässt.

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Imago Popstar Sarah Connor live in der Uber-Arena, Berlin, am 14.03.2026

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Getty Images Sarah Connor, Sängerin

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https://www.instagram.com/p/DE4Nw4DIpfl/?img_index=3 Sarah Connor im Januar 2025