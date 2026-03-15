Prinz William teilt bisher unveröffentlichtes Foto mit Diana

Prinz William (43) hat am Sonntag, dem 15. März, auf Instagram einen bewegenden Beitrag zum Muttertag veröffentlicht, in dem er seiner geliebten Mama Prinzessin Diana (†36) gedenkt. Der Prinz von Wales teilte dazu ein bisher unveröffentlichtes Foto aus dem Jahr 1984, das Diana mit ihrem damals zweijährigen Sohn in einer Blumenwiese zeigt. Die Aufnahme entstand auf dem Anwesen Highgrove und fängt einen innigen Moment zwischen Mutter und Kind ein. Zu dem nostalgischen Schnappschuss aus den Achtzigerjahren schrieb William: "Ich erinnere mich heute und jeden Tag an meine Mutter. Ich denke an all diejenigen, die heute an jemanden erinnern, den sie lieben. Frohen Muttertag."

Der emotionale Post des Prinzen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem William offenbar besonders an seine Mutter denkt. Er nutzte den Tag nicht nur, um Diana zu ehren, sondern richtete seine Worte auch an alle Menschen, die am Muttertag jemandem gedenken, den sie verloren haben. Die Wahl des Fotos aus seiner frühen Kindheit unterstreicht zudem die besondere Bindung, die William zu seiner prominenten Mutter hatte, und zeigt einen unbeschwerten Augenblick aus ihrer gemeinsamen Zeit.

Für William ist das Jahr 2026 besonders bedeutsam im Gedenken an Diana. Seine Mutter, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, würde am 1. Juli ihren 65. Geburtstag feiern. Der Prinz von Wales ist mittlerweile selbst Vater von drei Kindern: George, Charlotte und Louis zieht er gemeinsam mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (44) groß. William hat in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über den Verlust seiner Mutter gesprochen und betont, wie sehr er sie bis heute vermisst und wie wichtig es ihm ist, ihre Erinnerung lebendig zu halten.

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princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Diana im Jahr 1984

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte