"Avengers: Endgame"-Zeitreise verwirrt die Fans bis heute

Sieben Jahre nach dem Kinohit "Avengers: Endgame" kochen bei den Marvel-Fans wieder die Emotionen hoch: Auf Reddit wird derzeit heftig über die Zeitreiseregeln im MCU gestritten. Auslöser ist ein Post, in dem ein User einen vermeintlichen Logikfehler entdeckt haben will und dabei "Doctor Strange" ins Spiel bringt. Konkret geht es um die Szene, in der Doctor Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch (49), mithilfe des Zeitsteins die Zeit zurückdreht und so unter anderem Wong, dargestellt von Benedict Wong, ins Leben zurückholt. Viele fragen sich nun, warum dieser Eingriff nicht – wie in "Endgame" erklärt – eine ganz neue Realität erschaffen hat.

Der Beitrag fand laut Kino.de schnell großen Zuspruch: Zahlreiche User stimmten der Verwirrung rund um die Marvel-Zeitlogik zu und diskutierten angeregt in den Kommentaren. Andere Fans sprangen jedoch ein und erklärten, dass hier zwei völlig unterschiedliche Konzepte miteinander vermischt werden. In "Doctor Strange" wird der Zeitstein eingesetzt, um die Zeit innerhalb derselben Realität zu manipulieren – oft sogar nur für bestimmte Objekte oder Personen. Bei den Zeitreisen in "Avengers: Endgame" hingegen nutzen die Avengers das "Quantum Realm", um physisch in frühere Momente der Geschichte zu reisen. Im Film erklärt Hulk, gespielt von Mark Ruffalo (58), dass jede Veränderung an diesem Punkt eine neue Zeitlinie erschafft. Während der Zeitstein also die bestehende Realität "zurückspult", erschafft das Reisen durch das "Quantum Realm" komplett abzweigende Realitäten.

Für viele Marvel-Fans sind solche Detailfragen längst Teil der Freude an der Filmreihe geworden – zumal die Zukunft des Franchise weiterhin groß angelegt ist. Das Studio setzt auch Jahre nach "Endgame" auf spektakuläre Eventfilme, in denen die größten Marvel-Helden zusammengeführt werden. Mit "Avengers 5: Doomsday" und "Avengers 6: Secret Wars" sollen die Superhelden erneut in gewaltigen Crossover-Spektakeln aufeinandertreffen. Zuletzt wurde sogar spekuliert, ob zudem noch "Avengers 7" folgen könnte. Es bleibt also spannend, welche Details die Fans als Nächstes diskutieren werden.

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Thanos aus "Avengers: Endgame"

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ActionPress Benedict Cumberbatch als Doctor Strange

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Getty Images Der Cast von "Avengers: Endgame"