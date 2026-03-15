Alkohol: LionT hatte keine Lust mehr auf Sex mit Dagi Bee

YouTuber LionT (33) hat in der Talkshow "deep und deutlich" über seine persönliche Krise gesprochen, die letztendlich auch zum Ende seiner Beziehung mit Dagi Bee (31) führte. Der Social-Media-Star gibt dabei zu, die Schuld an der Trennung bei sich selbst zu sehen: "Es war mein Alkoholkonsum, ich habe ihr null Aufmerksamkeit geschenkt. Sie war für mich nur noch wie eine beste Freundin. Ich hatte auch sexuell gar kein Verlangen mehr. Ich hatte dafür einfach keinen Kopf mehr."

Besonders schwer sei es für ihn gewesen, das Ende der Beziehung nach außen hin zu verarbeiten. "Es war nach außen hin für mich schwierig, weil ich Angst hatte, dass alles einbricht. Ich dachte, das war es jetzt mit mir", schilderte der YouTuber seine damaligen Sorgen. Laut LionT habe Dagi sehr unter der Situation gelitten: "Sie hat irgendwann eine Mutterrolle übernommen, weil ich immer derjenige war, der sich am Wochenende besoffen und sie dann vollgeheult hat, wie scheiße mein Leben ist. Sie hatte gar keinen wirklichen Partner mehr, sondern eher ein Kind, um das sie sich kümmern musste. Sie hat es ausgehalten, weil sie mich so sehr geliebt hat."

Hinter dem frühen Internet-Erfolg von LionT, der mit bürgerlichem Namen Timoteo Micael Gonzalez Gonzalez heißt, steht eine Geschichte voller Krisen. Der Tod seines 13-jährigen Bruders erschütterte seine Familie und veränderte alles. Schule und Alltag gerieten völlig aus dem Gleichgewicht, und Timo verdrängte den Schmerz mit Drogen. Das Paar war von 2011 bis 2015 zusammen und galt lange als Traumpaar der deutschen YouTube-Szene, bevor es im August 2015 die Trennung bekanntgab. Millionen von Fans verfolgten damals ihre gemeinsamen Videos, die regelmäßig über eine Million Klicks erzielten.

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Imago Dagi Bee und LionT bei der Verleihung des Deutschen Webvideopreises 2015 in Düsseldorf

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lionttv Dagi Bee und LionT, 2025

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Instagram / lionttv LionT, YouTuber

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