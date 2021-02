Geht die diesjährige Gewinnerin von Germany's next Topmodel etwa leer aus? Vor genau drei Wochen startete die 16. Staffel von Heidi Klums (47) beliebter Castingshow – dabei kann sich am Ende nur eine den Titel als Deutschlands schönstes Mädchen sichern. Im Vorjahr erschien die Siegerin nicht nur auf dem Cover des Modemagazins Harper's Bazaar, sondern durfte sich auch über ein nagelneues Auto und einen Modelvertrag bei der Agentur ONEeins im Wert von 100.000 Euro freuen. In diesem Jahr winkt der Gewinnerin jedoch kein ONEeins-Vertrag!

In der aktuellen GNTM-Folge wurde zum ersten Mal gezeigt, welche Preise auf die Gewinnerin im Finale warten – von einem Vertrag mit der Modelagentur von Heidi Klums Vater Günther Klum (75) war dabei jedoch nicht die Rede. Auf Nachfrage von Promiflash äußerte sich GNTM-Sprecherin Tina Land dazu wie folgt: "Die GNTM-Siegerin 2021 gewinnt einen Opel Mokka, 100.000 Euro und wird auf dem Cover der Harper’s Bazaar sein. Die Zusammenarbeit mit der Künstleragentur ONEeins fab Management im Kontext von GNTM ist ausgelaufen."

In der Vergangenheit half die Modelagentur bereits so mancher GNTM-Siegerin wie etwa Lena Gercke (32) oder Barbara Meier (34), in der Modebranche Fuß zu fassen. Zuletzt wurde Vorjahressiegerin Jacky (22) in die Kartei der Agentur mit aufgenommen – doch nicht alle der Girls arbeiten heute noch mit der Modelvermittlung zusammen. Einige ehemalige GNTM-Teilnehmerinnen beendeten die Zusammenarbeit mit ONEeins bereits vor Ablauf des Vertrages.

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Instagram/jacky.gntm2020.official "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Jacky, Mai 2020

