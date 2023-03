Unter Instagram-Post: Günther Klum rügt seine Enkelin Leni

Leni Klum (18) muss Kritik aus den eigenen Reihen einstecken. Vor etwas mehr als zwei Jahren wagte der Promi-Sprössling den Schritt in die Öffentlichkeit. Seitdem begeistert das Model auf seinem Social-Media-Account regelmäßig rund 1,7 Millionen Abonnenten mit seinen Beiträgen, die fast ausschließlich auf Englisch verfasst sind. Doch einem scheint das so gar nicht zu passen: Unter ihrem Post wird Leni von ihrem eigenen Großvater Günther (77) gerügt.

Auf Instagram hinterlässt der 77-Jährige nun einen kritischen Kommentar unter einem der Beiträge seiner Enkeltochter. In ihrem neusten Post bewirbt Leni ein Hautpflegeprodukt. Die Bildunterschrift ist dabei gänzlich auf Englisch geschrieben, was Günther wohl etwas missfällt "Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest", fordert er die 18-Jährige kurzerhand auf. Lenis Supporter sind da allerdings anderer Meinung und springen der dunkelhaarigen Beauty zur Seite. "Warum sollte sie? Sie lebt in den USA" oder "Wenn Sie als Großvater nichts verstehen, ist das wahrscheinlich Ihr Pech. Sie hatten ja 30 Jahre Zeit, Englisch zu lernen", antworten sie auf Günthers Bitte.

Doch nicht nur Lenis Hang zur englischen Sprache sorgt unter der Bilderreihe für Kritik. Viele User bemängeln zudem, dass die Studentin Werbung für eine Creme gegen Hautalterung macht. "Hautpflege ist wichtig! Aber Anti-Aging für eine 18-Jährige ist lächerlich", schreibt beispielsweise ein genervter Fan.

Getty Images Leni Klum, Model

Getty Images Günther und Erna Klum im Juni 2022

Getty Images Leni Klum im Dezember 2022

