Schwere Kindheit: LionT wies sich selbst in Psychiatrie ein

LionT (33) hat bei "deep und deutlich" offen über seine psychischen Probleme gesprochen und dabei ein erschütterndes Bild seiner Kindheit gezeichnet. Der 33-Jährige, der in den 2010er-Jahren zu den größten deutschen YouTubern gehörte, berichtete von einer instabilen Jugend ohne festen Halt. Seine Mutter, die ihn mit 18 Jahren bekam, sei mit der Situation überfordert gewesen und habe sich vor allem um sich selbst gekümmert, erklärte er. Alle drei bis vier Jahre habe sie einen neuen Partner gehabt, was ständige Umzüge zur Folge hatte: "Ich hatte nie ein richtiges Zuhause, weil wir alle drei bis vier Jahre umgezogen sind."

Bereits mit zehn Jahren entwickelte Timoteo Micael Gonzalez Gonzalez, so sein bürgerlicher Name, eine Zwangsstörung und massive Ängste. Er habe befürchtet, anderen Menschen oder sich selbst etwas anzutun. "Wenn zum Beispiel eine Gabel auf dem Tisch lag, hatte ich Angst, dass ich die nehme und jemanden damit absteche", erzählte er. Auch die Angst, einfach die Luft anzuhalten und zu sterben, habe ihn geplagt. Zwar habe seine Mutter ihn damals zum Kinderarzt gebracht, doch eine konkrete Diagnose habe er nicht erhalten. Die Ärzte hätten lediglich geraten, sich mehr um das Kind zu kümmern. Erst mit über 18 Jahren kümmerte sich LionT selbst um Hilfe, als sich Panikattacken und Depressionen zu den Zwangsgedanken gesellten. Schließlich ließ er sich freiwillig in eine Psychiatrie einweisen. "Da fing es an, dass ich das einigermaßen aufarbeiten konnte. Vorher habe ich mich nie damit beschäftigt, was eigentlich in mir drin passiert. Es hat mir extrem geholfen, wenn ich nicht da rein gegangen wäre, wüsste ich nicht, ob ich das alles überlebt hätte", sagte er.

Abseits der offenen Einblicke in seine mentale Gesundheit ist der Contentcreator vielen Fans auch durch seine frühere Beziehung mit Dagi Bee (31) bekannt. Die beiden saßen erst vor Kurzem für den Podcast "Rewind" wieder gemeinsam am Mikrofon und sprachen dort über ihre frühere Liebe und den öffentlichen Druck während ihrer Beziehung. Das Wiedersehen der Ex-Partner zeigte, dass sie sich heute respektvoll begegnen und Gespräche über Vergangenes nicht scheuen. Sowohl Dagi als auch der YouTuber gehen inzwischen ihren eigenen Weg als Eltern und in neuen Partnerschaften. Für viele, die die Anfänge der deutschen YouTube-Szene miterlebt haben, war das erneute Aufeinandertreffen eine besondere Erinnerung an eine Zeit, in der ihr privates Leben stark im Fokus der Community stand.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lionttv LionT, YouTuber

lionttv Dagi Bee und LionT, 2025

Imago Dagi Bee und LionT bei der Verleihung des Deutschen Webvideopreises 2015 in Düsseldorf

Wie findet ihr, wie offen LionT bei "deep und deutlich" über seine mentale Gesundheit spricht? Mutig und wichtig – so bricht man endlich Tabus. Zu viel für die Öffentlichkeit – das gehört eher in den privaten Raum. Ergebnis anzeigen