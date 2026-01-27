Ist Katie Price' neuer Ehemann etwa als Luxus-Escort tätig?

Katie Price (47) hat in Dubai überraschend geheiratet – und das nach nur einer Woche Beziehung. Die Reality-TV-Persönlichkeit gab am Samstag in einer luxuriösen Zeremonie dem Briten Lee Andrews das Jawort. Der neue Ehemann hatte sich zuvor als Selfmade-Milliardär mit Cambridge-PhD inszeniert und trat an der Seite von Katie als weltgewandter Macher auf. Doch kaum war der Ring am Finger, tauchen neue Details auf, die den Glanz der Blitz-Romanze trüben. Laut Daily Mail soll Lee in Dubai als Escort unter dem Namen "Noah" auftreten – und umgerechnet fast 1.200 Euro pro Stunde verlangen.

Das Blatt berichtet, dass Lees Profil auf der Plattform Massage Republic vollständig verifiziert sei, inklusive Live-Foto-Prüfung und Zwei-Faktor-Authentifizierung über seine persönliche Handynummer. In der Anzeige wirbt "Noah" als "sexy, gebildeter Profi aus Großbritannien" und verspricht Begegnungen "weit über bloße Begleitung" in eleganten Restaurants oder luxuriösen Hotelsuiten hinaus. Lee wies die Vorwürfe in Sprachnachrichten an das Blatt zurück: "Ich kann versichern, das bin definitiv nicht ich. Das ist absolut fake." Doch das Magazin will auch zahlreiche großspurige Business-Behauptungen von Lee als zweifelhaft entlarvt haben: von angeblichen Deals mit Royals über Börsennotierungen bis zu Fotos mit Stars, die teils KI-generiert wirken.

Ob Katie das Ganze vielleicht zu bunt wurde? Zumindest machte sie in ihrer Instagram-Bio kurzen Prozess. Nur zwei Tage nach der Hochzeit verschwanden sämtliche Hinweise auf Lee. Zuvor hatte die Reality-TV-Persönlichkeit ihren frisch Angetrauten dort noch stolz markiert. Nun sind aber alle Spuren getilgt. Zudem hatte sie ihren Fans erst verliebte Bilder vom Hochzeitstag präsentiert – in einem figurbetonten weißen Kleid neben Lee, der leger mit Leinenhose und Hemd posierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2026