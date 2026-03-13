Nach Blitzhochzeit: Katie Prices Mutter ging es "furchtbar"

Katie Price (47) hat mit ihrer spontanen Hochzeit in Dubai für ordentlich Wirbel in ihrer Familie gesorgt. Das britische Model gab ihrem neuen Partner Lee Andrews in Dubai das Jawort – heimlich und viel schneller als erwartet. Fans spekulierten bereits, dass Katies Familie über diese überraschende Trauung alles andere als erfreut gewesen sein dürfte. Nun äußerte sich ihre Schwester Sophie erstmals öffentlich zu diesem Thema, wie The Mirror berichtet. Katies Mutter Amy hat die Nachricht offenbar besonders hart getroffen, wie Sophie in der ersten gemeinsamen Podcastfolge seit der Hochzeit schilderte. "Mama ging es furchtbar – redet sie überhaupt schon wieder mit dir?", fragte sie ihre Schwester in dem Gespräch.

"Du warst dieses Jahr eine richtige Nervensäge", lauteten Sophies Vorwürfe gegen ihre Schwester. Womöglich eine Anspielung auf die Blitzhochzeit vor ein paar Wochen. Katie versuchte wenig später, die Wogen zu glätten: Sie versicherte ihrer Schwester, dass ihre Mutter natürlich noch mit ihr spreche. Sie habe sie bereits im Krankenhaus besucht. "Es geht ihr nicht gut", ergänzte Sophie daraufhin. Katie beschrieb ihren Besuch bei ihrer Mutter als sehr emotional: "Ich habe sie fest umarmt und gesagt: 'Komm her, Mum, du brauchst eine Umarmung von deiner Tochter. Ich liebe dich', und sie hat geweint." Daraufhin imitierte Katie das Weinen ihrer Mutter. Sophie kommentierte die Erzählung mit den Worten: "Du hast uns alle traumatisiert – schon wieder."

Katie ist Mutter von insgesamt fünf Kindern und hat in der Vergangenheit bereits mehrfach für Schlagzeilen mit ihren Beziehungen gesorgt. Die ehemalige Glamour-Model-Ikone hat sich im Laufe der Jahre als Reality-TV-Star, Autorin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Dass sie mit ihren spontanen Entscheidungen regelmäßig ihre Familie vor den Kopf stößt, scheint dabei ein wiederkehrendes Muster zu sein. Ihre Schwester Sophie machte deutlich, dass Katies Verhalten nicht nur dieses eine Mal für Aufregung sorgte, sondern offenbar ein bekanntes Problem in der Familie darstellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Frau Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026