Katie Price besorgt: Harveys Gewicht gefährdet sein Leben

Katie Price (47) macht sich große Sorgen um ihren ältesten Sohn Harvey Price: Der 23-Jährige nimmt immer weiter zu, und die Reality-TV-Bekanntheit befürchtet ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen. "Er wird am Ende an einem Herzinfarkt sterben", erklärt sie besorgt in ihrem Podcast "The Katie Price Show" im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie. Besonders nachts sei die Situation beängstigend. Harvey schnarche stark und habe Atemprobleme, manchmal halte er im Schlaf sogar die Luft an. "Er ist riesig, Soph, er wird einfach immer größer", beschreibt das Erotikmodel die besorgniserregende Entwicklung.

Katie bemüht sich offenbar intensiv darum, medizinische Hilfe für ihren Sohn zu bekommen. Sie habe bereits mit Ärzten gesprochen, um Harvey das Medikament Mounjaro zur Gewichtsreduktion verschreiben zu lassen, bisher jedoch ohne Erfolg. Die Ärzte hätten ihr schon vor Jahren mitgeteilt, dass Harvey anfällig für einen Herzinfarkt sei, wenn er nicht abnehme – dennoch sei niemand bereit, die Abnehmspritzen zu verschreiben. Nun will sich Katie über Instagram an ihre Follower wenden, um einen Privatarzt zu finden, der ihrem Sohn helfen könne. Eine Eigenbehandlung komme für sie nicht infrage: "Ich werde ihm nicht selbst Spritzen geben, das ist medizinisch nicht richtig für ihn."

Katie ist Mutter von insgesamt fünf Kindern, doch Harvey ist ihr Erstgeborener. Der Promi-Spross lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom, einer seltenen angeborenen Erkrankung, die auf das Fehlen bestimmter Chromosomen zurückgeht. Zu den Folgen gehören ein übermäßiger Appetit, der meist zur Fettleibigkeit führt, sowie geistige Einschränkungen. Harvey, der inzwischen in einer speziell angepassten Wohnung lebt, verbrachte zuletzt wieder Zeit bei seiner Mutter zu Hause. Die 47-Jährige gab jedoch zu, stets erleichtert gewesen zu sein, als er anschließend in seine eigene Unterkunft zurückkehrte.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im Mai 2022

