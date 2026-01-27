Nach Blitzhochzeit: Amanda Holden sorgt sich um Katie Price

Katie Price (47) hat die Öffentlichkeit mit einer spontanen Hochzeit überrascht – und Amanda Holden (54) macht sich hörbar Sorgen. Am Freitag verkündete die Reality-Bekanntheit ihre Verlobung mit Geschäftsmann Lee Andrews, den sie ihren "wahren Richard Gere" nennt. Nur wenige Stunden später tauchten Fotos auf, die das Paar bei einer Hochzeitszeremonie in Dubai zeigen sollen. Die Eheschließung folgt unmittelbar auf Katies Trennung von John Joe Slater. In der "Heart Radio Breakfast Show" sprach Amanda mit Jamie Theakston und Ashley Roberts (44) über die Blitz-News – und ließ durchblicken, wie sehr sie das Tempo irritiert: "Ich mache mir Sorgen um Katie. Ich mag Katie und mache mir Sorgen um sie. Hoffentlich ist alles in Ordnung, okay, wir werden sehen."

Im Studio kommentierte Ashley die Blitzhochzeit mit einem Wunsch: "Hoffentlich wird dies ihr Happy End sein." Jamie reagierte prompt: "Ich halte das für unwahrscheinlich, oder?" Die Jurorin von "Britain's Got Talent" verwies auf Medienberichte, Katies Neuer habe vor wenigen Monaten auf ähnliche Weise einer anderen Frau einen Antrag gemacht. Während die Freunde des It-Girls "komplett entsetzt" über die Hauruck-Entscheidung sind, meldete sich Lees Mutter ebenfalls zu Wort. Gegenüber Mirror betonte sie: "Er hat mit mir gesprochen und wenn er glücklich ist, bin ich glücklich – er ist mein Sohn und das ist alles, was zählt."

Während Katie wieder auf Wolke sieben schwebt, versucht ihr Ex JJ offenbar, mit der ganzen Situation abzuschließen. Der Reality-TV-Star aus "MAFS UK" zeigte sich in Miami: Sonne, Palmen und ein neuer Alltag sollten ihm über sein gebrochenes Herz hinweghelfen. Im Netz postete JJ den vielsagenden Satz: "Dank Kieran Kondition bleibe ich auf Kurs, auch wenn sich der Tagesablauf ändert." Freunde berichteten laut Daily Mail, dass JJ sich schon von der Blitz-Verlobung seiner Ex-Freundin völlig überrumpelt fühlte. Insidern zufolge wolle er nach der Trennung in den USA Abstand gewinnen.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Getty Images Amanda Hoden in London 2023

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price