Schlussstrich nach Verlobung: JJ Slater entfolgt Katie Price

Es knallt im Reality-Kosmos: JJ Slater hat den Schlussstrich gezogen und ist Katie Price (47) auf Instagram entfolgt – nur wenige Wochen nach ihrer Trennung und kurz nachdem die Reality-Ikone ihre Verlobung mit Unternehmer Lee Andrews öffentlich machte. Die Nachricht platzte am Freitag in die Feeds, nachdem Katie in Dubai zwischen Rosenmeer, Champagner und Riesendiamant "Ja" gesagt hatte. Während sie ihrem neuen Glück entgegenfliegt, zieht sich JJ Slater zurück: Der "MAFS UK"-Star soll laut Daily Mail von der Blitz-Verlobung überrumpelt worden sein.

Bereits Anfang des Monats hatte die Daily Mail berichtet, Katie habe die Beziehung nach rund zwei Jahren beendet, weil sie keine gemeinsame Zukunft sah. Risse, die zuletzt "zu offensichtlich" gewesen seien, ließen sich demnach nicht mehr kitten, auch wenn die Reality-Bekannte nach außen an einer starken Fassade festhielt. Dass sie nun ihren neunten Verlobungsring präsentiert, überraschte nicht nur Fans: Laut The Sun erfuhren sogar Angehörige erst via Instagram von Lee – und sorgen sich, dass alles zu schnell geht. JJ wiederum folgt Katie nicht mehr, sie ihm weiterhin. In seiner Story aus dem Hotelzimmer in Florida zeigte der TV-Star Sonnenschein und Palmen und schrieb: "Dank Kieran Kondition bleibe ich auf Kurs, auch wenn sich der Tagesablauf ändert". Aus dem Umfeld heißt es, er wolle dort "sein gebrochenes Herz heilen".

Katie, die 2024 für bankrott erklärt wurde, zeigte ihren Antrag mit Rosen in Schriftform – "Willst du mich heiraten?" – dazu Erdbeeren, Schokoladenkuchen und ein frisches Tattoo mit ihrem Namen auf Lees Hand. Die fünffache Mutter war in der Vergangenheit mehrfach verlobt und dreimal verheiratet. JJ hatte nach dem Kennenlernen im Februar 2024 öffentlich eine gemeinsame Zukunft mit der Reality-Bekannten in Aussicht gestellt. Zeitweise stand sogar ein gemeinsames Kind im Raum. Nun scheint der TV-Star auf Routine fernab vom Rampenlicht zu setzen und verbringt seine Zeit mit der Familie in Miami.

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star