"Let's Dance"-Exit: Christian Polanc teilt gegen Vanessa aus

Für Vanessa Borck (29) ist der Traum vom Let's Dance-Gewinn nun geplatzt: Nach nur zwei Liveshows musste die frühere Princess Charming gemeinsam mit Profitänzerin Victoria Sauerwald das Parkett räumen. In seinem Podcast "Let's Talk" mit seiner Freundin Laura nahm Ex-Profi Christian Polanc (47) jetzt kein Blatt vor den Mund und analysierte Vanessas Leistung knallhart. "Das war einfach nur holzig", wetterte der Profitänzer los. Mit nur sieben Punkten für ihren Tango konnten Vanessa und Victoria leider weder Jury noch Zuschauer überzeugen.

"Das hat nur unsicher gewirkt, überhaupt nicht kraftvoll, überhaupt nicht so, wie man sich einen Tango Argentino vorstellt", betonte Christian, der selbst jahrelang für RTL über das Parkett wirbelte. Sein hartes Fazit richtete er direkt an die Influencerin: "Deshalb, Nessi, bist du zu Recht ausgeschieden in dieser Show." Seine Freundin Laura schloss sich der klaren Analyse an. Sie bezeichnete Vanessas Auftritt als "schwach" und meinte, die 29-Jährige habe sich auf der Bühne kleiner gemacht, als sie eigentlich sei. Trotz der Kritik räumte Christian ein, dass er im Vorfeld große Hoffnungen in das Duo gesetzt habe – vor allem das Styling der beiden habe ihn überzeugt, die Leistung auf dem Parkett sei dann aber weit hinter seinen Erwartungen geblieben.

Abseits der harten Analyse zeigt sich Vanessa stolz über ihren Weg bei "Let's Dance". Im Gespräch mit Promiflash blickte sie kürzlich offen auf ihr Aus zurück und erklärte: "Ich glaube, bei 'Let's Dance' spielen viele Faktoren eine Rolle – der Tanz, die Punkte der Jury und natürlich auch die Zuschauerstimmen." Trotz allem sei sie froh, aus ihrer Komfortzone herausgekommen zu sein und habe im Training alles gegeben. "Natürlich sieht man im Nachhinein immer Dinge, die man gerne besser gemacht hätte, aber ich bin froh, dass ich mich dieser Herausforderung gestellt habe", reflektiert Vanessa.

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ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Christian Polanc, Profitänzer

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