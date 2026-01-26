Das sagt Katie Prices Schwiegermutter zur Blitzhochzeit

Katie Price (47) hat wieder geheiratet! Die Reality-TV-Ikone und der Unternehmer Lee Andrews gaben sich nach einer rasanten Liebesgeschichte in Dubai das Jawort. Die Eheschließung erfolgte nur wenige Tage, nachdem sich das Paar erstmals persönlich begegnet war. Für Katie ist es bereits die vierte Hochzeit, nachdem ihre vorherige Ehe 2021 geschieden wurde. Nun meldet sich Lees Mutter Trisha Andrews erstmals zu Wort und verrät gegenüber Mirror, dass sie von der Hochzeit wusste, auch wenn sie selbst nicht vor Ort war. Während Fans und Familie über die schnelle Ehe staunten, betont Trisha, sie wolle vor allem ihren Sohn schützen und sei vor allem über falsche Behauptungen über Lee verletzt.

Im Gespräch mit Mirror macht Trisha deutlich, dass sie Berichte über Lees angebliche Vergangenheit als zweifacher Ehemann entschieden zurückweist. "Es gibt viele Lügen über Lee und das macht mich wirklich sehr traurig", erklärt sie und ergänzt: "Ich will meinen Sohn verteidigen, aber ich kann nicht viel sagen, bevor ich alles weiß." Außerdem habe sie Lee vorab über die Hochzeitspläne informiert: "Er hat mit mir gesprochen und wenn er glücklich ist, bin ich glücklich – er ist mein Sohn und das ist alles, was zählt." Auch gegenüber ihrer neuen Schwiegertochter Katie bleibt die Mutter gelassen: "Ich war immer sehr neutral ihr gegenüber. Jeder verdient eine Chance, man sollte nie im Leben über andere urteilen."

Katie hatte vor Kurzem öffentlich gemacht, dass sie und der Unternehmer sich zunächst nur über soziale Medien näherkamen und sich "auf die altmodische Art" über Worte ineinander verliebten, bevor sie sich überhaupt persönlich trafen. Innerhalb weniger Tage ließen sich die beiden Partnertattoos stechen, kauften einander Ringe und gaben sich schließlich das Jawort. Zuvor war Katie bereits mit Peter Andre (52), Alex Reid (50) und Kieran Hayler (38) verheiratet. Mit Lee scheint die Reality-TV-Bekanntheit nun jedoch ihr Glück gefunden zu haben und verriet gegenüber The Sun: "Was wir haben, dafür gibt es noch nicht einmal Worte. Er hat jetzt die beste Version von mir, die nur noch besser werden kann, da wir wissen, dass wir füreinander bestimmt sind."

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026