Andrew bat Prinz William bei Trauerfeier wohl um Vergebung

Bei einer neuen britischen TV-Doku über die geheimen Gespräche der Royals stehen vor allem Prinz William (43) und sein Onkel Andrew Mountbatten-Windsor (66) im Mittelpunkt. In "Lip-Reading The Royals: What Are They Really Saying?" auf Channel 5 analysiert Lippenleserin Nicola Hickling Aufnahmen von der Trauerfeier für Herzogin Katharine von Kent (†92) in der Westminster-Kathedrale in London. Dort war William Anfang September 2025 gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) und weiteren Familienmitgliedern erschienen, als Andrew auf den Stufen der Kathedrale das Wort an ihn richtete. Laut Daily Mail sieht die Lippenleserin, dass Andrew, der damals schon wegen seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) stark in der Kritik stand, bei dieser kurzen Begegnung sogar um Vergebung gebeten hat.

Nicola Hickling sieht den Beginn mit einer förmlichen Begrüßung. Andrew habe sich William und Kate zugewandt und gesagt: "Guten Tag, William und Catherine, wie geht es euch?" Kate antwortete der Doku zufolge knapp: "Gut, danke" – doch William soll zwar neben seinem Onkel gestanden, aber geradeaus geschaut und kaum reagiert haben. Danach sei Andrew direkter geworden und soll gesagt haben: "Ich habe aus dem gelernt, was ich getan habe – aber bevor ich es vergesse, und wenn ich darf: Ich möchte dich fragen, ob du mir vergeben kannst." Die Bilder, auf denen Andrew sich zu seinem Neffen vorbeugt, gingen damals bereits um die Welt. Eine Antwort gab es nach Darstellung der Doku jedoch nicht: William blieb stumm, während sein Onkel sich schließlich ohne weiteren Kommentar abwandte und davonging. Es war einer der letzten großen Auftritte Andrews, bevor er wenige Monate später seine verbliebenen royalen Aufgaben und Privilegien verlor.

Hickling will außerdem abgelesen haben, wie Kate und William das unangenehme Aufeinandertreffen kurz danach miteinander besprachen. Die Prinzessin habe zu ihrem Mann gesagt: "Es schien ihm sehr leid zu tun." William soll laut der Doku darauf geantwortet haben: "Denkst du, ich habe das verdient? Ist es das, was du meinst?", worauf Kate ihren Eindruck nur wiederholt habe. In Erinnerung blieb der Tag auch aus einem weiteren Grund: Während die übrigen Royals mit ernsten Mienen die Trauerfeier verließen, zeigten Fotos Andrew lachend vor der Kathedrale, offenbar im Gespräch mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Auch neben William wurde er beim Kichern eingefangen, während der Prinz deutlich reservierter wirkte. König Charles III. (77) schenkte seinem Bruder laut den Aufnahmen nur ein kurzes Lächeln, bevor er sich wieder abwandte – ein weiterer Moment, der die damalige Distanz innerhalb der Familie sichtbar machte.

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Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein

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Getty Images Prinz William und Catherine, Princess of Wales, bei der Trauerfeier für Katharine, Duchess of Kent, in der Westminster Cathedral

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Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London