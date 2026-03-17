Comedian Nikki Glaser moderiert Golden Globes 2027 erneut

Nikki Glaser (41) steht wieder in den Startlöchern für einen großen Hollywood-Abend. Die Comedian wird 2027 erneut die Golden Globes moderieren – und damit schon zum dritten Mal durch die glamouröse Preisverleihung führen. Wie unter anderem Deadline berichtet, kehrt Nikki für die 84. Ausgabe der Show zurück, die am Sonntag, den 10. Januar 2027, bei CBS ausgestrahlt wird. Möglich macht das ein Dreijahresvertrag, den die frühere "FBoy Island"-Moderatorin bereits 2024 unterschrieben hat. Für Fans bedeutet das: Die bissigen Eröffnungswitze von Nikki sind auch im kommenden Jahr fest eingeplant.

Bei ihrer jüngsten Performance als Moderatorin sorgte die Comedian für Aufsehen, als sie unter anderem Warner Bros., das Justizministerium und CBS News aufs Korn nahm. "CBS News, Amerikas neuester Ort, um Unsinn-Nachrichten zu sehen", scherzte sie während der Zeremonie. Anschließend lieferte sie eine Reihe von Witzen über A-List-Stars wie George Clooney (64), The Rock (53), Kevin Hart (46), Leonardo DiCaprio (51) und Sean Penn (65). Insbesondere der Witz über Sean Penn machte Nikki im Vorfeld nervös – doch ihre Spitzen kamen beim Publikum hervorragend an. Ihre Eröffnungsrede wurde ein viraler Hit und erreichte laut den Produzenten von Dick Clark Productions innerhalb der ersten 36 Stunden über 14 Millionen Aufrufe in den sozialen Medien.

Für Nikki selbst ist der erneute Moderationsjob nicht nur beruflich ein Highlight, sondern auch ein ganz persönlicher Punktestand-Ausgleich in der Familie. "Ich freue mich sehr, zum dritten Mal die Golden Globes zu moderieren, nicht nur, weil es der beste Job ist, den ich je hatte, sondern auch, weil meine Schwester drei Kinder hat und wir nun in den Augen meiner Eltern und Gottes gleichgestellt sind", witzelte sie in einem Statement. Golden-Globes-Präsidentin Helen Hoehne schwärmte in einer Mitteilung von Nikkis Auftritten und lobte ihre "komödiantische Präzision, Authentizität und die Fähigkeit, einen Raum zu beherrschen". Abseits der großen Bühne ist Nikki vor allem für ihren offenen, oft sehr persönlichen Humor bekannt, den sie sowohl in ihren Stand-up-Shows als auch in diversen TV- und Podcast-Formaten pflegt – ein Stil, der offenbar auch bei den Golden Globes bestens ankommt und ihr nun ein Dauer-Ticket für eine der wichtigsten Award-Bühnen Hollywoods beschert hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Glaser bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Glaser im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Nikki Glaser bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills