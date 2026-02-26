Hilary Duff streitet sich nur einmal pro Jahr mit Ehemann

Hilary Duff (38) und ihr Ehemann Matthew Koma (38) führen eine weitgehend harmonische Ehe – abgesehen von einem großen Streit pro Jahr. Die 38-Jährige verriet jetzt in einem Gespräch mit Dakota Fanning für das Interview Magazine, dass sie und Matthew nur einmal im Jahr richtig aneinandergeraten. "Wir haben einmal im Jahr einen richtigen Streit", erklärte die Schauspielerin. Ihr Mann habe kürzlich das Thema angesprochen und gemeint: "Wir hatten schon so lange keinen Streit mehr." Daraufhin habe sie gefragt: "Bist du bereit?" Doch wie Hilary zugab, war sie selbst nicht bereit für die nächste Auseinandersetzung.

Beim letzten großen Streit ging es richtig zur Sache. Hilary gestand, dass sie Matthews Handy in einen Bougainvillea-Strauch geworfen habe und dass es sich "so gut angefühlt" habe. Die Auseinandersetzung ereignete sich zu einer besonders schwierigen Zeit für die Familie, nachdem sie aufgrund der Brände in Los Angeles im Jahr 2025 aus ihrem Zuhause evakuiert worden waren. "Wir hatten alle Kinder dabei und mussten es einfach rauslassen", erklärte die Sängerin die angespannte Situation. Normalerweise streiten die beiden jedoch nicht, wie Hilary betonte. Trotz der Harmonie in ihrer Beziehung offenbarte sie gegenüber Rolling Stone eine wiederkehrende Angst: "Ich denke immer, Matt wird mich für irgendeine coole Indie-Songwriterin verlassen, mit der er zusammenarbeitet." Diese Eifersucht verarbeitet sie auch in ihrem neuen Song "Holiday Party".

Mit Matthew, den sie 2019 heiratete, hat Hilary drei Töchter: Banks, Mae und Townes. Außerdem ist sie Mutter von Sohn Luca, den sie mit ihrem Ex-Ehemann Mike Comrie (45) hat. Matthew produzierte ihr neues Album "Luck... or Something", mit dem die Schauspielerin nach zehn Jahren musikalischer Pause zurückkehrt. Für Hilary war die Zusammenarbeit mit ihrem Mann eine besondere Erfahrung. "Diesen Typen in meiner Ecke zu haben" habe ihr ein Gefühl von Sicherheit gegeben, verriet sie. Die beiden seien "so eine Einheit" und sie habe lange gebraucht, um zu akzeptieren, wie viel er ihr abnehmen könne. In dem Album thematisiert die 38-Jährige auch persönliche Themen wie die Entfremdung von ihrer Schwester Haylie Duff (41) und ihre komplizierte Beziehung zu ihrem Vater.

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma, 2023

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im Januar 2019