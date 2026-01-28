Jet Li: Comeback auf der Leinwand in Topform

Jet Li (62) ist zurück auf der großen Leinwand – und das ausgerechnet pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest in China. In "Blades of the Guardians" steht der Martial-Arts-Star an der Seite von Jing Wu und Nicholas Tse vor der Kamera, inszeniert von Regie-Ikone Yuen Woo-Ping, dessen Stunt- und Kampfsignatur schon die "Matrix"-Filme prägte. Der Film kommt am 17. Februar 2026 in China in die Kinos, passend zur Feiertagswelle. Der erste Teaser verspricht elegant choreografierte Wuxia-Action und eine düstere Historienkulisse. Fans weltweit feiern Jets Comeback und schwärmen nach den ersten Bildern vom "visuellen Fest", wie Kino.de berichtet.

Die Story führt ins Jahr 607: Während das Volk unter Kaiser Yang Guang leidet – gespielt von Jet Li –, nimmt der kampferprobte Dao Ma, verkörpert von Jing Wu, einen scheinbar simplen Begleitauftrag nach Chang’an an. Schnell zeigt sich, dass hinter dem Job ein Netz aus Intrigen und Gefahren lauert. Die Vorlage ist das populäre Manhua "Blades of the Guardians" von Xianzhe Xu. Yuen Woo-Pings Handschrift ist im Trailer unübersehbar: federnde Drahtseilkunst, wuchtige Klingen-Duelle und poetische Zeitlupen. Die Besetzung liest sich wie ein Allstar-Ensemble des asiatischen Kinos mit Tony Leung, Xing Yu, Rongguang Yu, Kara Wai, Wen Junhui und CiSha. Ob und wann der Film außerhalb Chinas startet, ist noch offen.

Für Jet ist der Film mehr als nur ein neuer Credit: Der Schauspieler hatte sich in den vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen selten gezeigt. Er kämpft mit einer Schilddrüsenüberfunktion und spürt bis heute die Spuren zahlreicher Verletzungen aus früheren Drehs. 2025 ließ er zudem einen Tumor entfernen. Sein letzter großer Auftritt war 2020 im Disney-Abenteuer "Mulan". Abseits des Rampenlichts hält er sein Privatleben meist zurück, widmete sich in den letzten Jahren aber verstärkt Familie und Ruhephasen. Fans erinnern sich an seine bodenständige Art bei Treffen und Veranstaltungen, bei denen er trotz Rückzug nahbar blieb – ein Grund, weshalb der Jubel über sein Comeback jetzt so groß ausfällt.

Getty Images Jet Li, Schauspieler

Getty Images Jet Li 2020

Getty Images Jet Li im September 2011

