Wie Miley Cyrus: Barbara Schöneberger thront auf Abrissbirne

Barbara Schöneberger (52) hat sich für ihre neue Show "Wer weiß wie wann was war" einer radikalen Typveränderung unterzogen und präsentiert sich jetzt mit einem frechen Pixie-Cut. Gemeinsam mit Stefan Raab (59) steht die Moderatorin für die Sendung vor der Kamera – und die beiden haben sich für einen Teaser etwas ganz Besonderes ausgedacht. In einem Clip, den unter anderem Stefan auf Instagram teilte, spielen sie das Musikvideo zu Miley Cyrus' (33) "Wrecking Ball" nach. Barbara schwingt dabei in einem glitzernden Einteiler auf einer Abrissbirne durch das Bild, während Stefan im "Choose Life"-T-Shirt etwas ungelenk durchs Studio stolpert und am Ende sogar von der Kugel am Kopf getroffen wird. Die Sendung wird am kommenden Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Für ihre Verwandlung hat sich Barbara eine Frisur zugelegt, die Miley im Jahr 2013 trug: Die Seiten sind kurz rasiert, das Deckhaar länger und platinblond gefärbt. Anders als Miley im Original-Video verzichtet Barbara allerdings nicht auf Klamotten. Stefan zeigt sich mit mittelblondem, langem Haar und auffallend weißeren Zähnen. Im Netz stößt der Clip auf geteilte Meinungen. Während einige Nutzer begeistert sind, finden andere die Aktion weniger gelungen. "Kindergartenhumor", kommentiert jemand, ein anderer merkt an: "Der Song ist 13 Jahre alt, das ist schon lange nicht mehr lustig."

Dass Barbara und Stefan überhaupt gemeinsam vor der Kamera stehen, war lange Zeit unvorstellbar. Die beiden Entertainer präsentieren mit ihrer neuen Samstagabendshow nun ihre erste gemeinsame Sendung bei RTL. Stefan hatte früher öfter Scherze über Barbara gemacht und war sich sicher, dass sie ihn nicht leiden konnte. Die Moderatorin bestätigte diese Einschätzung und erklärte, dass man bei ihm nicht das Gefühl hatte, dass er vor Empathie überläuft. Inzwischen scheinen die beiden ihre Differenzen aber überwunden zu haben und stehen nun gemeinsam für "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" vor der Kamera.

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid 2026 in Berlin

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Imago Miley Cyrus live in der NBC-Show Today auf dem Rockefeller Plaza, New York, Oktober 2013

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Getty Images Stefan Raab erhält die Goldene Kamera von Barbara Schöneberger bei der Verleihung 2008 in der Ullsteinhalle, Berlin

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